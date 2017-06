Parece que por fin se va a liberar el presupuesto de Jerez y habrá posibilidad de llevar a cabo alguna inversión, y se podrán mantener los puestos de trabajo municipales, mal que le pese a algunos. Pero no es eso lo más llamativo de esta semana. Lo es mucho más la noticia publicada en el Diario el pasado jueves, de que el INE señala a Jerez como la tercera ciudad con más paro de España. Maldita sea mi estampa, a estas alturas, nadie ha reclamado una reunión urgente del pleno municipal, ni del Consejo Económico y Social, ni de ninguna comisión municipal, ni nada de nada. ¿Qué puede haber más importante que esta noticia? Joé, es que nadie ha dicho ni mú. Ni siquiera para echarse la culpa unos a otros. Igual es que nos hemos acostumbrado a unos niveles de desempleo que ya no llaman la atención, pero a nuestros munícipes no se les ha encogido el corazón con esa noticia, y nadie ha provocado un pleno de urgencia para dejar a un lado todo lo demás, sea lo que sea, y llamar a rebato para ponerse los 27 concejales, todos a una, a trabajar para conseguir ideas, proyectos, fondos o lo que sea, que minore en algo ese maldito honor de ser medalla de bronce en parados. Todos sabemos que esa cifra no es real, o la ciudad habría ardido por los cuatro costados, pero no hay duda de que hay mucha, muchísima gente, pasándolo muy, pero que muy mal. Y además, si no fuese por el comedor del Salvador, la ayuda de las Hermanas de la Cruz, el Economato del hermano Adrián, el Hogar San Juan, o la inimaginable labor de Cáritas, etc. ¿se pueden imaginar cómo estaría ciudad? Pues eso, que a ver si espabilamos y dedicamos el tiempo a lo importante. Y lo importante ahora, no solo es Jerez, sino sobre todo, los jerezanos y jerezanas. Así, que por favor, que nuestros munícipes dejen de lado su ideología, partido y desencuentros, y se pongan manos a una única obra… el bienestar de los ciudadanos. Lo demás puede esperar ¿está claro?