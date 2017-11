¡Eres mi cruz!

Aunque sea sábado, todavía estamos inmersos en ese viernes que dura entre cuatro días y una semana, y que en muchos sitios no acabará hasta el domingo. Espero que aprovechando las ofertas nuestro Gobierno haya comprado las pulseras necesarias para que todos los maltratadores con orden de alejamiento de sus parejas, estén siempre controlados, y si incumplen, adecuadamente encerrados. Ya es hora de que no sean las mujeres amenazadas quienes tengan que estar vigiladas para evitar que las maten. Va siendo hora de que los terroristas de género sientan en su nuca el aliento de la justicia y sean ellos quienes tengan que tener cuidado de por donde andan y qué limites pueden o no cruzar. Tenemos que conseguir que no haya que conmemorar un día contra la violencia de género, y que desde ya desaparezca esa violencia que todavía muchos ven como algo normal dentro de las relaciones. Y sobre todo, tenemos que lograr que nuestros jóvenes espabilen y sean conscientes de que la violencia de género nunca es fruto del amor, sino del machismo más acérrimo y canallesco. Ojalá las jóvenes consigan entender que quien controla tu forma de vestir, tus amistades o tus horarios, no lo hace porque te quiere. Y que entre decirte que la falda es demasiado corta y el primer guantazo, solo hay una cuestión de tiempo. Confiemos que los jóvenes acaben por ver que el machismo, el control sobre la pareja y la violencia, no son cosas de hombre, sino de cretinos cobardes inmaduros, que no alcanzan a ser verdaderos hombres.

Entretanto, en Puerto 3, mi amigo Pedro estará tirándose de los pelos viendo el cachondeo que se traen los implicados en la Gürtel, en el expolio de Bankia, los Pujol, los tesoreros del PP que se financió ilegalmente, etc. y todos paseando tranquilamente por las calles, mientras a él, casualmente dos días después de que el Diario lo definiera como "preso ejemplar", lo castigan y lo cambian de módulo por algo tan peligroso como una almohada, tres libros y una cruz. Seguro que por dentro estará gritándose aquello de la sevillana... ¡eres mi cruz!