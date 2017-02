¡Me cuido yo!

He escuchado esta semana al chufla que dirige el Banco de España diciendo que hay que prolongar la edad de jubilarse. Como brillantes argumentos utiliza el que cada vez se vive más (por mí no hace falta que él colabore en mantener la estadística), así como que cada vez se sufre menos al ser más viejos (que quite los medicamentos que tomamos y así ya estará contento de vernos sufrir), y por último, que cada vez el trabajo requiere menos esfuerzo (eso es que los sacos de cemento serán más pequeños para los albañiles, que a los cirujanos le darán descanso en quirófano cada media hora, o que los médicos ya no harán guardia de 24 horas, sino de un ratito, etc.). Vamos, que debe creerse que todos los trabajadores tienen callos en las partes pudendas de tocárselas como él. Comprendo que como gobernador del Banco de España no vea necesario jubilarse. Eso solo es para los trabajadores, y dudo mucho que él quepa en esa definición. Si a lo que dice el individuo este le sumamos que he entrado en la página de la Seguridad Social donde te hacen a simulación de cuando te puedes jubilar y cuanto te queda, y he comprobado que ya me han metido 7 meses y medio, de manera que me jubilaría a los 65 años 7 meses y 14 días, no puedo escribir lo que ha salido por mi boca porque es seguro que no publican esto. En fin, que como siempre, serán los trabajadores y trabajadoras quienes paguen el pato de que se hayan fundido la caja de las pensiones. No se atreven a pedirnos que nos muramos, pero sí que nos echan la culpa de querer cobrar aquello por lo que hemos estado cotizando a lo largo de toda la vida. A ver si aquí les da tiempo a los miembros del gobierno municipal de cotizar los años que quedan para finalizar la legislatura, que tal y como se está poniendo la cosa con los amigos de IU y Ganemos que les apoyaron a formar gobierno, y de la forma que quieren asaltar el poder por consenso, lo tienen muy crudo. Y es que como siempre, ya lo dice un refrán... líbrame Señor de mis amigos, que de los enemigos... ¡me cuido yo!