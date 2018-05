El currículo de los parados

Estos últimos quince días he tenido que sacar punta al lápiz una cuantas veces. Y es que la actualidad ha dado mucho de sí. Intentaré resumir algunas de las anotaciones. De La Manada: No es No. Del caso Cifuentes poco queda ya que decir después de un patético final, en el que la única beneficiada ha sido una marca de cremas que jamás imaginó una campaña de publicidad tan barata. La ya ex presidenta de la comunidad de Madrid se hubiera ahorrado muchos disgustos renunciando a su cargo, al menos, hasta que hubiera concluida la investigación, y nos hubiera ahorrado a los españoles un lamentable espectáculo, en un país en el que millones de parados se esfuerzan, cada día, para incluir nuevos estudios en sus currículos que deben ser debidamente acreditados para ser tenidos en cuenta.

A Jerez ha llegado también la polémica de los currículos. De las explicaciones dadas por la alcaldesa, Mamen Sánchez, decir que es bueno reconocer los errores, pero lamentar que ello haya sido a costa de cargar las culpas a un asesor, más cuando debe ser la regidora municipal la que pase correcta la información. Argumentar que no ha estado vigilante y que ella ha sido la primera sorprendida suena a tomadura de pelo.

De los demoledores datos del paro de la EPA poco queda también que decir, salvo que los tan necesarios Fondos ITI, concedidos por la UE para sacar a Cádiz del pozo, parece que no están siendo gestionados como exige una provincia que dobla la tasa de desempleo del país. Casi 6.000 parados en los tres primeros meses del año, a los que no les queda más remedio que seguir formándose. De la relación entre Hacienda y el Gobierno local, hace tiempo que debieron asumir que están condenados a entenderse. Y, para terminar, por fin se ha dado luz verde a la construcción del Centro Tecnológico del Motor. Ya era hora, sólo esperar poder ver la inauguración, como la del macrocomplejo deportivo que tendremos en Chapín. De momento, celebrar que desde mañana nuestro circuito llevará el nombre de Ángel Nieto, un orgullo para Jerez.