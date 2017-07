Un décimo para el sábado

Una fila de gente esperando su turno me altera mi, ya, de por sí alterado estado. Intento por todos los medios huir de tales situaciones y es tanta la ansiedad que me producen que para exorcizarme de ellas las contemplo en la distancia. Son muchas las situaciones surrealistas que encuentras cuando observas una cola. Fíjense ustedes en la cola de una ventanilla de variadas apuestas, de esas que, ahora, tiene el Estado para sacarle los cuartos a los más necesitados. Pueden encontrarse con clientes que rápidamente tramitan sus boletos y se retiran sin más. Pero pueden ustedes tener la mala suerte de que les toque delante una señora - o un caballero - aficionado a todo lo del azar. Observen, suelen llevar una carterita con los boletos para comprobar in situ lo que la suerte les ha deparado; en cada apartado de la misma llevan una modalidad distinta de apuesta que, nunca, nunca, nunca, podrá compartir espacio con la de otra especie. Van sacando los boletos uno a uno, por riguroso orden, y conforme se los comprueban, van apartándolos como si no estuviesen muy conformes con la maquinita y con lo que se les ha dicho; después y, sin alterar lo más mínimo la disposición, van pidiendo que se les haga una apuesta de lo mismo; así hasta que la bonoloto, la primitiva, la quiniela, el euromillón... imprimen sus números en los nuevos boletos. Cuando ya han satisfecho la cuenta, siempre con un billete mayor del importe a pagar - que por supuesto saben de antemano sin que la máquina haya hecho el cálculo - cuentan minuciosamente la vuelta y guardan la carterita. Todo esto sin retirarse de la fila. Por fin, parece que han terminado. Los de la cola respiran aliviados, sobre todo, el que le toca el turno, que ya sudaba abundantemente y resoplaba abiertamente. Cuando éste llega hasta la ventanilla, invariablemente, se encontrará con la misma señora - o el mismo caballero - que no se había alejado mucho -, y que se cuela impunemente, de nuevo, solicitando un décimo para la lotería del sábado. Otro día les contaré las colas en una farmacia.