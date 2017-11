¿independencia? ¿Qué independencia? ¡Anda ya, señoría, nunca se proclamó la república en Cataluña! Lo de votar en secreto, con 500 alcaldes haciendo el chorra en la sala de al lado, no era más que algo simbólico, sin validez ninguna, solo para callar la boca a los revoltosos. ¿Cómo ha podido pensar que íbamos en serio, hombre? Así ha explicado la presidenta del Parlament el porqué se saltó a la torera las órdenes del Constitucional y las advertencias de sus propios letrados que le decían que cometía varias ilegalidades. La pregunta ahora es que si no hay república de Cataluña ¿qué hace el vaina ese que está en Bruselas proclamándose presidente de una cosa simbólica, que no existe? Lo mismo no se explica bien y quiere una tarjeta de Ikea para volver gratis a la república independiente de su casa. Volverá, sí. Pero gratis, espero que no. Tendrá que comprobar todo el simbolismo de la justicia española para con quienes intentan destruir un país solo para jugar a ser príncipes de la nada. En cuanto a la presidenta, supongo que le explicará lo del simbolismo mañana a los de la manifestación que convoca su partido entre otros. Y les explicará lo que tiene de simbólico que se hayan ido más de 2.000 empresas o que vayan a perder la sede de la Agencia del Medicamento y sus casi mil empleos. ¡Joé con la presidenta simbólica la que ha liado! Pero está en la calle, porque aunque ha intentado destruir un país, se ha burlado de la justicia, vulnerando la Constitución y su Estatut, no es peligrosa. No como otros, que a sus 68 años, tras cumplir más de un tercio de las condenas impuestas, pagar todas la multas impuestas (debe ser un caso único en este país), y demostrar en varias salidas que no se ha fugado, ni delinquido, ni pretendido hacerlo, no pueden alcanzar el tercer grado penitenciario, por su peligrosidad y da la impresión que también por venganza o por el qué dirán ¿no?