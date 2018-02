Los dos errores de Canales

No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti en las redes sociales. Usalas desde el respeto y con educación. Esta es la regla de oro en el buen uso de las redes sociales y así se volvió a poner ayer de manifiesto en la celebración del Día de Internet Segura, una jornada destinada a promover el buen uso de la Red. ¿Se imaginan a la dirección del Festival de Jerez propinando todo tipo de insultos al señor Antonio Canales un domingo de madrugada? Seguro que no. Pues eso fue a la inversa lo que hizo el bailaor sevillano el pasado fin de semana. A estas alturas, y después de tres días, queda poco que decir sobre el comportamiento de alguien que presume de ser artista y que no ha sido capaz de retractarse de tan groseros y chabacanas palabras. No voy a repetir lo que este señor dijo en un desafortunadísimo comentario en su cuenta de Facebook. No lo voy a hacer porque lo único que ha conseguido, con sus descalificaciones a una cita más que consolidada, es desacreditarse a sí mismo dejando al descubierto su mala educación.

El Festival de Jerez cumple este año 22 años y lo hace con el honor de ser una de las grandes citas del flamenco y con el orgullo y la satisfacción de ser uno de los eventos más esperados en el calendario internacional. No hace falta enumerar los motivos por los que se ha ganado a pulso, después de mucho esfuerzo y trabajo, ser uno de los referentes del flamenco. En muy poquitos días lo volveremos a comprobar, así que no merece la pena responder a un señor al que de madrugada le da por insultar, sin éxito, a un festival que está muy por encima de su aburrimiento personal. Muchas veces hemos hablado de las grandes oportunidades que ofrecen las redes gracias a la posibilidad que nos dan de opinar y escuchar. Pero para ello hay que saber utilizarlas. Dos han sido los errores del señor Canales: faltar el respeto y no pedir inmediatas disculpas en el mismo perfil. Enhorabuena a todos los que hacen posible cada año un festival que agradece todo tipo de crítica constructiva, cuando su objetiva es ayudarle a mejorar, lejos del odio y la mala educación.