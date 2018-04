Sin esperanzaOdio

Bien conocidos son los versos que el Dante leyó escritos en el dintel de la puerta del infierno: "¡Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza!". Algo así debería rezar en los carteles que, en autopistas y secundarias, dan la bienvenida a Cataluña. El procés, aunque conserva los movimientos espasmódicos de un rabo de lagartija recién sajado, está completamente desarticulado, con sus principales líderes anulados y, sobre todo, sin un mapa con el que guiarse por esa endiablada geografía en la que se ha convertido la política catalana. Pero que nadie se engañe, el independentismo estelado no se diluirá de la noche a la mañana -quizás nunca lo haga- y, probablemente, se convertirá a partir de ahora en un oscuro planeta que afectará con sus ondas gravitatorias a todos los movimientos del sistema autonómico español.

Creen algunos que Cataluña, al igual que Italia, tiene una poderosa sociedad civil que suplirá con su dinamismo el caos político de sus instituciones. Sin embargo, estos optimistas obvian el clima de rencor que se ha instalado en las aldeas y barrios de los Països, una arena que impide el correcto funcionamiento de los engranajes de cualquier comunidad. El problema catalán ha dejado de ser político para mutar en pasional, y las pasiones, todos lo sabemos, son difíciles de curar. El gobierno de unidad catalana propuesto por el astuto Iceta -e inmediatamente boicoteado por sus compañeros mesetarios- era una entelequia cuyo único fin consistía en consolidar la imagen equidistante de un PSC que no termina de encontrar su sitio en el paisaje postprocés. La única que parece tener claras las cosas en Cataluña es Inés Arrimadas, la Jeannette del constitucionalismo cuya figura, como quedó claro en el último pleno-trampa del Parlament, crece cada día más.

Hoy por hoy, Cataluña está condenada a una guerra de trincheras, a una masacre inútil de talentos y propuestas. Con esta crisis, el resto de españoles hemos descubierto que el famoso seny apenas consistía en una simple astucia de pequeño comerciante y que la sociedad catalana también adolece de ese irracionalismo ibérico tantas veces reprochado a los pueblos del otro lado del Ebro. Cataluña, como le pasaba a las heroínas románticas, está demostrando una capacidad infinita para la infelicidad; se está gustando en su papel de nueva víctima de la España negra. El problema es que eso que antes se llamaba el mundo libre le haga caso. Ya hay señales inquietantes, como los editoriales que el NYT y The Times le dedicaron a la cuestión. No hay nada más poderoso que un prejuicio histórico renovado bajo apariencias modernas. En eso están ahora los indepes.

EL secesionismo en Cataluña aún puede provocar momentos muy amargos. Y va a resultar cada vez más difícil, desde fuera, comprender y aceptar que la clerigalla nacionalista continúe, sin miramiento alguno, odiando y denigrando al resto de los españoles. Ellos no serán muchos, solo unos cuantos miles de políticos y funcionarios, pero sí los suficientes para teñir cada nuevo día con un vaho de angustia e incertidumbre. Creen que han estado a punto de rozar los cielos y les han quitado ese gozo arcádico casi en el momento justo de alcanzarlo. Por tanto, no hay linimento que pueda compensar tanta frustración. O mejor dicho, sí existe uno: construirse un enemigo al que culpabilizar de todo. El rencor y el resentimiento se avivan aún más porque se ha fracasado por obra de aquellos mismos a los que se minusvalora y desprecia. ¿Cómo admitir tal descalabro de la supremacía catalanista? Y mientras perdure el recuerdo de la ofensa, se suspenderán los matices y todos los adversarios serán considerados enemigos totales, con los que no cabe reconciliación, y a los que, de ser posible, habrá que marcar y señalar (como ya lo hacen), mientras que los buenos patriotas podrán lucir orgullosamente el lazo amarillo de los elegidos. Este mismo espectáculo, no hay que olvidarlo, ya se estrenó en las calles europeas del pasado siglo.

Son momentos tan humillantes para los secesionistas que sólo les consuela un odio total y sin paliativos. El mismo que desprenden siempre todos los que buscan levantar fronteras lingüísticas y raciales, ungidos con la gracia de un pensamiento tan anoréxico y tóxico como rancio. Por eso, también cabría interpretar esta beligerancia acumulada, esta continua simpleza a la hora de difundirla, como una prueba de su propia debilidad. El odio es el único instrumento que queda cuando ya no hay ni ideas, ni nada que ofrecer. Y aunque, a veces, este odio duela al resto de los españoles, por venir de quienes viene, y valerse de argumentos tan inventados, también cabe considerarlo como el triste epitafio de una derrota: ya solo les queda odiar. Pero al detestar de una forma tan unilateral y rupturista, reconocen que han fracasado en su diatriba intelectual con el pensamiento español y europeo. Vayan como vayan las cuestiones políticas y jurídicas, todavía en juego, en lo que atañe a las ideas (no a las consignas y eslóganes) la contienda la han ganado las propuestas democráticas y constitucionales.