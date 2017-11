Creo que era la primera vez que entraba en la estación de autobuses desde que la trasladaron. Ya había leído muchas cosas del estado de deterioro de las instalaciones desde casi el mismo momento de su inauguración, pero lo cierto es que no había podido comprobar personalmente que, en efecto, la estación más parece la de un país de la África más pobre y miserable.

Fue la semana pasada, con motivo de mi viaje a Navarra. Antes de que llegara el autobús que me iba a llevar a la estación de Méndez Álvaro, en Madrid, tuve que esperar un rato en la parada de Jerez. Sencillamente fue una experiencia desoladora. Y no, no exagero. Los servicios no estaban sucios, pero parecían de hace cuarenta años. Además, las puertas y las paredes están llenas de pintadas, y tiene un aspecto de dejadez absoluta.

De las dos puertas que dan al vestíbulo o a la calle, solo funciona una, y las dos están comidas de roña. No digo suciedad, no. Son restos de adhesivo, carteles de "averiada" y cristal fracturado.

El reloj no es que no funcione, es que… ¡no tiene las manecillas! Eso por no hablar del estado lamentable del hall. Casi todas las tiendas cerradas o en un estado deplorable. De luces, cortita la cosa. He visto calles de películas de miedo más iluminadas.

¿Y losa monitores que informan de llegadas y salidas? Ja. Esos maaaamotretos de televisores están apagados, y de pringue que ríase usted de los chicharrones. Para llorar.

No creo, la verdad, que una ciudad como la nuestra merezca tener una estación teóricamente nueva de esa guisa. Y, desde luego, no sé qué pensarán los visitantes que llegan o se van de Jerez con semejante pocilga, la verdad. Bueno, sí que lo sé, lo que pensaría cualquiera, pero no es prudente decirlo aquí.

Y que conste, no están mucho mejor otras estaciones que vi por el camino: Soria o Linares, por ejemplo. Pero a mí la que me duele es esta, que la de la ciudad donde vivo. Una pena.