Discúlpenme ante todo la absoluta carencia de actualidad de esta columna. Es lo que tiene la periodicidad bisemanal, que lo mismo quieres escribir de algo que sucedió, como es el caso, justo el día que publicaste la anterior, es decir, hace dos semanas. Fue ese jueves cuando asistí al concierto que ofrecieron la Joven Orquesta y el Joven Coro de Andalucía en el Teatro Villamarta y, nada más terminar, me prometí que debía escribir de ello. Es, pues, una deuda que tengo con esa formación y, con permiso, me apresto a saldarla. Lo haré sin ambages: qué gran concierto y qué impresión tan soberbia. Fueron muchas las cosas que llamaron mi atención e intento resumirlas. Por ejemplo, la magnitud de la orquesta: más de un centenar de interpretes, calculé, con una extensión instrumental que no es habitual. Y no es solo una cuestión de cantidad, es que aquello sonaba a las mil maravillas. Sus componentes serían jóvenes, pero el sonido era bien maduro. El repertorio, por otra parte, me pareció exigente, con las modernas composiciones de Bernstein, de compleja orquestación y gran riqueza tímbrica; la interpretación coral del siempre emocionante adagio de Barber, una belleza por parte del Joven Coro; el hermoso Requiem de Fauré, que sonó con una extrema delicadeza. Un concierto de estas características forma parte del Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes de la Consejería de Cultura, que ofrece a estos nuevos valores la posibilidad de una experiencia sinfónica. He podido comprobar que el citado concierto fue el resultado de unos de los encuentros que ese programa ofrece y que se celebró durante los diez días anteriores a la gira que hicieron con ese concierto. Mi más sincera enhorabuena. Casi cuesta creer que tengamos ese nivel en Andalucía y con jóvenes nacidos o residentes en la comunidad, sin importaciones. Pero, sobre todo, el entusiasmo, la lozanía y la ilusión que transmite el grupo hace que la experiencia resulte más que estimulante.