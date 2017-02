Una frondosa y olvidada muralla de la ciudad

Puede parecer bonito y frondoso pero la realidad es muy diferente. Que la vegetación vaya cubriendo la muralla de la ciudad, como se puede comprobar en este lienzo de la calle Muro, no hace ningún bien al patrimonio, al contrario, la hierba se va 'comiendo' poco a poco la piedra, a la par que no deja ver el monumento. No le hace tampoco ningún favor el acebuche que exhibe la ya abandonada torre que hace esquina con la calle Cordobeses. Son sólo algunas de las muchas partes de la estructura defensiva del siglo XI que permanecen olvidadas.