¿Y si funciona?

Daría dinero por ver la cara de Puigdemont intentando convencer a Europa de que no lo pueden mandar para acá porque aquí no hay democracia. Eso, cuando en una semana hemos cambiado de gobierno gracias a los mecanismos democráticos contemplados en una constitución que muchos de los que la han usado para echar al gobierno critican por arcaica y antidemocrática. Al golpista huido en Alemania le han cortado el rollo de víctima de una dictadura y a quienes tanto rajan de la constitución que les ha permitido la moción de censura, decirles que quizás no saben apreciar su valor por que la mayoría ha nacido en libertad gracias precisamente a esa constitución y a cuantos, de un signo u otro, sacrificaron muchos privilegios para conseguir un país unido y donde poder vivir en paz. Quizás porque no tuvieron que luchar por conseguir esa democracia en la que nacieron, no valoran lo que tienen, pero en momentos como este podrían reflexionar, aunque sea un poco, y respetar al menos tanto a los que la hicieron posible, como a quienes la han mantenido a lo largo de estos años para que ahora ellos disfruten de todo lo que ofrece. ¿Que se puede y debe mejorar? Por supuesto, pero que no vayan de listos; no es lo mismo la España de ahora que la de hace 40 años, que bastantes guantazos nos costó a muchos conseguir que estos listillos de ahora nacieran en libertad y con la capacidad de cambiar el país usando las reglas de juego. Así, que un poquito de respeto a quienes hicieron posible que en una semana se pueda cambiar el gobierno del país sin que se tambalee ninguna institución, más allá de la portavocía del PP, el Sr. Hernando, que tampoco se ha enterado todavía de las reglas de juego. Ahora les toca a esos que desde los nuevos partidos se quieren comer el mundo, y alguno parece que también el jamón, demostrar que son capaces de pensar en todos y cada uno de los españoles, y no solo en sus afines. Entretanto comienza a gobernar un nuevo gobierno, y a la vista de su composición algunos amigos, sorprendidos, me comentan... quillo... ¿y si funciona?