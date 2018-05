Arriado el telón liguero, sorprendido por la clasificación de nuestros equipos no me sorprende la ausencia de futbolistas nuestros en el inminente Mundial. Únicamente la presencia de Sergio Ramos nos reconforta un tanto, pero sin que nos sorprenda. El camero es el último producto salido de los potreros sevillanos con vitola de absoluta internacionalidad, pues Navas salió antes y Joaquín explotó mucho antes.

El día de ayer discurrió con el sempiterno debate sobre los seleccionados con la figura de Morata como eje del debate. Todo es hablar por hablar, ya que con el mismo derecho que Morata puede haber veinte o treinta futbolistas que bien pudieran haber estado en la lista de elegidos para Rusia 2018. Un debate que viví con tanta curiosidad como escepticismo, pues se trata de un más de lo mismo en un país donde todo ciudadano lleva un seleccionador en su equipaje.

Sí hay algo que me llama la atención y es que de los tres clubes clasificados para la ex Copa de la UEFA no hay un solo componente y que únicamente un futbolista del cuarto clasificado para Champions figura en dicha lista, el valencianista Rodrigo. Ni uno solo de Villarreal, Betis y Sevilla, aunque de este último no se esperase convocatoria alguna. Sus seleccionables no han tenido un buen año y de los extranjeros sí figuran varios que van a estar en el gran escaparate.

En la acera bética ha causado indignación que Bartra no vaya al Mundial, sobre todo porque hasta de suplente en el Dortmund era requerido por Lopetegui. Hubiera sido un buen regalo para un club que anda haciendo las cosas a la perfección, pero lo bueno de todo esto es que llegará más descansado a la pretemporada de un curso que se antoja apasionante dentro de la fe verde, blanca y verde. Por lo demás, mi deseo es el de siempre, que gane España juegue quien juegue.