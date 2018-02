No les voy a decir hasta donde estoy del Puigdemont y todos los del procés, porque no me dejarían volver a escribir aquí. Pero ustedes se lo imaginan. Para colmo tenemos ministros incendiarios que no hacen sino alimentar los rescoldos del independentismo cuando parece apagarse. ¿Con algún interés? Ahí está el ministro de Justicia diciendo que el supremo inhabilitará a los investigados, como si fuese el gobierno quien decide lo que hace el supremo. O la Vicepresidenta del gobierno montando una fiesta porque el gobierno le ha ganado al Puigdemont. ¿Un gobierno contra un papa frita cobarde que se autoexilia para no asumir su responsabilidad se merece un gobierno que le dedique un solo minuto? Además, no se le ha ganado en nada... sigue libre y dando por saco. Cuando lo pongan delante de un juez para juzgar los delitos cometidos, entonces la democracia, no el gobierno, habrá ganado algo, y los españoles tranquilidad. Claro que mientras nos entretienen todo el día con estos del procés, enmascaran ese temilla de la Caja B. ¿Por qué el gobierno no hace algo también para poner frente a la justicia a cuantos se han valido de sus cargos para jugar con ventaja en las elecciones que les dieron el poder? Ah, y que conste que lo hicieron no con el dinero de los empresarios, sino con el de todos los españoles, a través de concesiones espurias.

A ver si ese nuevo Cantor de Hispania llamado Correa sigue en su nueva línea de explicar los negocios que hizo con algunos políticos y también aclara los que hizo aquí en Jerez y que tienen ante la justicia de forma incomprensible a cinco funcionarios y a ningún político. Si se anima a seguir cantando, lo mismo los funcionarios tienen suerte y pueden salir tranquilos en tanto quienes de verdad autorizaron, aunque no supieran lo que hacían, beneficiando a su partido con el dinero de los jerezanos, recuperan su sitio como investigados para acompañar el cante de Correa con palmas por bulerías. Eso sí que sería una demostración de justicia, y lo mismo Correa demuestra que algunos sí sabían... ¡lo que hacían!