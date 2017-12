Las joyas olvidadas

Parece mentira que el 2017 haya caminado tan ligero y que ya esté dando sus últimos pasos. Pero lo que falta para terminar de recorrer sus días es tal vez lo más relevante de su existencia. Hemos iniciado el tiempo de adviento, estas cuatro semanas de preparación antes del nacimiento del Salvador caracterizadas por la esperanza, esa misteriosa ilusión que se cuela en los deseos más secretos para iluminarles en medio de las vicisitudes.

Pero no hay esperanza sin espera, como tampoco hay espera sin paciencia. El adviento es un periodo para hacer una pausa y reflexionar en todo lo que se tiene. Hace unas semanas escuché a un rabino contar una historia acerca de un hombre que estaba sentado en el banco de un parque junto a un bloque de pisos. De pronto, sin que él supiera de dónde provenían, empezaron a caerle joyas que un niño arrojaba desde una ventana. El pequeño había abierto una caja de metal donde su madre las guardaba. Primero cayó un anillo de brillantes, luego un collar de perlas, después una pulsera con rubíes, unos pendientes con esmeraldas y una cadena de oro. El hombre se las guardó en los bolsillos complacido, sin decir nada. Pero segundos después, el pequeño arrojó también la caja de metal de donde las había extraído y al hombre le golpeó la cabeza. Fue entonces cuando abrió la boca para maldecir a quién le hubiera echado encima aquél objeto que le había hecho daño. La pregunta del rabino era por qué cuando recibió las joyas no las agradeció, por qué no se preguntó de donde venían ni por qué le habían tocado a él, simplemente se las quedó como si fuera algo merecido y cotidiano. Resulta importante pensar en cuántas bondades se reciben durante el año sin ser valoradas y mucho menos agradecidas. El adviento, esta espera de una llegada divina, nos da la oportunidad de hacerlo. Todo se conjuga para que brille una luz en la oscuridad de muchas realidades, para que se encienda un anhelo o para que irrumpa entre nosotros una alegría.