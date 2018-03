Si prácticamente todos los colectivos tienen un día en el que se celebra "el día de…", sin duda hoy, sábado 17 de marzo, es el "Día del/la Pensionista". Hoy, millones de personas que durante años han mantenido nuestro país con su esfuerzo y su contribución económica, mes a mes, reivindican dos cosas: de un lado, que se les suba el importe de la pensión, al menos en la misma medida que sube el IPC, algo que parece de cajón. Y de otro, que por lo menos, los que gobiernan dejen de cachondearse de ellos. A nadie le cabe la menor duda de que este país, durante la crisis, y ahora, no ha reventado gracias a nuestros pensionistas. ¿Quién si no ellos y ellas están manteniendo con pensiones muy cortitas a familias enteras, con hijos que se han quedado en paro y ahora acuden con su familia a comer a casa de los abuelos? ¿Quién si no ellos están manteniendo este sistema llevando a los nietos al cole, recogiéndolos y criándolos? Pero sobre todo ¿quién si no ellos han hecho posible que hayamos salido de la crisis aunque sea a contrapié? Pues parte de ese dinero que nos ahorramos en canguros, ayudas sociales y economistas que solo se enteran de que el banco ha quebrado cuando lo cierran, es lo que reclaman para tener una paga digna que al menos suba cada año lo mismo que sube el pan, el aceite o los huevos. Aunque para huevos, los que hay que tener para decir que tener una casa propia es una renta en especie para los pensionistas. Más huevos aún tiene que quien dice eso sea Gobernador del Banco de España, con salario conocido en 2016 de 14 pagas de 12.600 euros, es decir, que en junio y diciembre gana más de 25.000 euros. Pues ni el tipo ese ha dimitido, ni quien lo puso lo ha cesado. Claro que no vamos a esperar que lo cese un gobierno que manda millones de cartas anunciando una subida de la pensión del 0,25%. Hoy están en la calle protestando. Otro día estarán ante una urna votando. Lo mismo entonces los políticos sí captan el mensaje… con las cosas de comer… ¡no se juega!