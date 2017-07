¡Con libertad!

Por fin una semana con noticias alegres. Tras muchos meses penando condena, un buen amigo ha conseguido tres días de libertad. No voy a entrar en los problemas sufridos para conseguir esos ansiados tres días. Ya los tiene y eso es lo importante. Confiemos que cuando vean que vuelve sin darse a la fuga ni reincidir en nada y todo eso, en el futuro la normalidad de la aplicación de los beneficios penitenciarios sea común, como debe ser, pues no parece normal que con una condena firme de cinco años y medio (66 meses), tengan que pasar 32 meses para el primer permiso, pero bueno, ojalá el futuro sea de otra manera. Tampoco voy a entrar en la magnitud de la condena, pero viendo las que se imponen a algunos por matar a otras personas, o por abusar de menores, o cómo hay quien disfruta de permisos y libertades sin haber devuelto un duro y teniendo la pasta esperándoles al salir, me viene a la cabeza la idea de que los que pasan muchas horas en la cafetería del Congreso de los Diputados tendrían que darle una vueltecita al Código Penal y evitar que uno pueda pensar en venganzas, revanchas o linchamientos, pues eso sí que acaba socavando la fe, no solo en la justicia, sino en la propia democracia.

Pero lo importante ahora es que mi amigo esté en libertad aunque solo sea por tres días. Tras muchas vueltas he decidido que ese abrazo fuerte que me gustaría darle lo dejaré para otra ocasión, pues si no, estaría quitándole unos minutos del precioso y escaso tiempo que tiene de permiso, y creo que no sería justo. Creo firmemente que por muchas ganas que tenga de estar un rato con él, debe ser él, y solo él quien decida como administrar ese periodo de libertad; con quién estar, qué hacer, etc. sin tener que dedicar ni un minuto a atender compromisos, que ya habrá tiempo cuando todo acabe. Ahora solo deseo que disfrute de cada segundo de esa libertad temporal, de cada beso, abrazo o mirada que él decida tener, y que lo aproveche al máximo que su edad y sus emociones le permitan. Disfruta tu permiso, Pedro, y sobre todo, hazlo... ¡con libertad!