¡Todo es mentira!

Vengo leyendo estos días que se prepara una Huelga General de Mujeres para el 8 de marzo para reclamar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres visualizando que si las mujeres no trabajan el país se para. En mi modesta opinión, no hace falta. El que no lo tenga claro es que no está en este mundo. No lo entiendo, la verdad, pues no creo que sirva de nada. Más que huelga deberían convocar concentraciones en los juzgados para interponer denuncias por incumplimiento de la ley. Sí, desde el 24 de marzo de 2007 está en vigor la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El problema es que habría que denunciar a tantos estamentos... Sí, es que todos y todas, sí, todas y todos, se lo pasan por el arco del triunfo. Fíjense: en el lugar donde emanó la ley, el Parlamento, hay 138 diputadas de un total de 350 parlamentari@s. Si los mismos que hacen la ley, ya la joden, aviados vamos. Donde se ratificó, el Senado, 97 mujeres de 266 componentes. ¡Joé, ni los que hicieron la ley la cumplen! Sigamos, quienes vigilan que se cumpla la Constitución que proclama la igualdad, el Tribunal Constitucional, tiene 2 mujeres y 10 hombres. ¡Pa comérselos! El Tribunal Supremo, un 13,9% de magistradas, la Audiencia Nacional, un 37%. ¿Quién hace entonces cumplir la ley? Y llama más la atención, cuando las mujeres suponen el 64% de los magistrados menores de 50 años en este país, pero eso sí, en Tribunales Superiores, solo un 36%. Para colmo, allí donde se enseñan las leyes, en la Universidad, de 50 universidades públicas, solo 3 tienen rectoras, y solo un 21% de las cátedras están ocupadas por catedráticas, en un país, con más mujeres estudiantes que hombres, que además sacan mejores notas, tienen mejores curriculum, y más premios fin de carrera. Lo dicho, lo de la igualdad no es cosa del 08 de marzo, ni de manifestaciones. Es cosa de creérselo y ponerlo en práctica. Y desgraciadamente, en este país nuestro, ni unos ni otras se lo creen y mucho menos lo practican. Vamos, que sobre igualdad entre mujeres y hombres... ¡todo es mentira!