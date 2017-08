¿Es moral?

De nuevo se reaviva la polémica sobre la limpieza de la ciudad. Viendo como están las aceras de la Avenida Álvaro Domecq, principal arteria de Jerez, no quiero pensar como pueden estar algunas calles de las barriadas que son menos visibles. Además está todo lleno de boquetes y chapas que algunas empresas pusieron en su día y ya forman parte del decorado con el consiguiente riesgo. ¿Tan difícil es arreglar los agujeros que hay en el suelo, o mandar quitarlas? Pero volviendo a la limpieza, hay cosas que no se entienden. A la empresa puede que se le pague, puede que no, pero en ese caso se le debe, que viene a ser lo mismo. Así pues, se le debe exigir el cumplimiento del contrato que se tenga en vigor, y en su caso imponer las sanciones a que hubiese lugar si no se cumple. Todo lo demás es dejación de funciones. El Ayuntamiento no debe entrar en si ponen dos contenedores más o traen un barredora. Ese es problema de la empresa. La misión y obligación del Ayuntamiento es la de exigir que se cumpla el contrato y si no es así, pues tampoco se paga, pero eso sí, tampoco se debe. Lo cierto es que no basta con que todo el mundo reconozca que la limpieza está fatal, pero nadie hace nada por mejorarla. Y si como dice el propio comité de empresa, de 352 empleados en Jerez, solo 129 se dedican a la limpieza viaria, quizás la solución sea obligar a la empresa de limpieza a que se dedique ralamente a limpieza, pues no puede ser que solo limpien uno de cada tres de la plantilla y mientras la ciudad de el aspecto que da. A ver si alguien se pone las pilas de una vez y exige que se preste el servicio que se paga. Como en todos sitios, vaya. También en otras administraciones hay quienes pagan vaya a saber usted por qué. A ver cómo explica la Junta que mientras se echaba personal sanitario, o se contrataban profesionales al 75 y 50% de tiempo y salario, diga la Cámara de Cuentas que se han pagado sobresueldos por un total de 2 millones de euros a algunos ejecutivos de esa consejería de salud. Dicen que era legal. Puede, pero la cuestión es... ¿es moral?