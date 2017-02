Pues sí, tres son multitud

Por si a alguien le quedaba alguna duda tras la pregunta que nos hacíamos la semana pasada, efectivamente, tres son multitud. Al menos es así en el mundo de la política, donde no abundan los ejemplos de gobiernos con más de dos socios. Poco tardó en saltar por los aires el tripartito de El Puerto y muy poco, unas horas, ha durado el tímido acercamiento entre PSOE, Ganemos e IU en Jerez, con las mismas fuerzas políticas como protagonistas.

El mapa político surgido tras las últimas elecciones municipales, al son de otras convocatorias, dibujó un escenario en el que no hay grandes mayorías y en su lugar un reparto variado de los votos. Se abrió el abanico político y llegó el momento del diálogo para tratar de alcanzar acuerdos. Pero hay determinadas ecuaciones que parecen imposibles de resolver. No sólo que el PP encuentre una fuerza más allá de Ciudadanos que le permita gobernar como fuerza más votada, que eso hoy por hoy es casi una entelequia. Sino incluso, y esto llama más la atención, que las tres teóricas fuerzas de izquierdas se pongan de acuerdo.

Hay muchos intereses a favor y en contra de un acuerdo dentro de estos tres partidos. Y fuera también. La división interna entre socialistas y en Ganemos es clara.

Entre los primeros, hay quienes están por la negociación tal vez porque persiguen otras metas más allá del acuerdo de gobierno con IU y Ganemos. Miran a un horizonte con otra persona al frente de la Alcaldía, que en Jerez las luchas internas socialistas son una constante; eso sí, que baja de volumen cuando se está en el gobierno y hay cargos que repartir.

Entre los segundos, la cuestión es más difícil de entender, pues en Ganemos hay personas de Podemos, que ya se han desmarcado de la estrategia de la negociación para el tripartito. E incluso dentro de los 'Ganemos-Ganemos' hay diferentes posturas, desde quienes quieren entrar ya en el gobierno a quienes prefieren mantenerse al margen y consideran que es un suicidio político mandar con los socialistas por aquello del temido 'abrazo del oso'. Casi casi lo mismo, a escala local, de lo que pasa con la agrupación morada a nivel nacional como estamos viendo estos días. Y es difícil llegar a acuerdos con otros cuando no los hay con uno mismo.

Así que, viendo el panorama, no parece que la alcaldesa tenga un disgusto. No tiene ni prisa ni tal vez ganas de un tripartito, aunque no pueda expresarlo públicamente. Además, le han puesto en bandeja el "no" a negociar con la oferta que le han hecho llegar, que sería una sumisión absoluta a los nuevos socios de gobierno, y con la insistencia a pedir su cabeza a pesar de que hubo quienes en Ganemos estaban dispuestos a rectificar. Para eso, pensará Mamen Sánchez, mejor seguir como ahora. La reacción de Ganemos ha sido recordarle que tiene que negociar unos presupuestos, los de 2017, y que le están esperando. Así que el culebrón político de Jerez sigue y habrá espectáculo garantizado hasta la primavera de 2019.