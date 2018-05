Un panorama desolador

¿qué hizo la noche del sábado 26 de mayo? Dirán que la pregunta es absurda, teniendo en cuenta que se jugaba la Champions League. En mi caso tuve una boda muy especial y bastante más esperada que la gran final. ¿Habrá televisión en el restaurante? ¿Tendrán wifi? ¿Quedará mal verlo por el móvil?... Se pueden imaginar las conversaciones los días previos. Al final, aunque el acuerdo era no móvil en la cena, tengo que confesar que los frondosos centros de flores que decoraban las mesas cumplieron con una buena misión. No hace falta contar lo que pasó en el primer gol.

Cuando la crisis golpeaba con más fuerza al país, en el año 2010, los españoles nos unimos para vivir un hecho histórico, como fue la victoria de la selección en el Mundial de Sudáfrica. Aquel triunfo trajo ilusión cuando más se necesitaba, un sentimiento que desgraciadamente parece ya imposible en política. En vísperas de una moción de censura a costa de lo que sea y ante la gravedad de la situación, lo lógico es pensar ya en que sean los españoles los que decidan en las urnas el futuro del país.

Y en la cuenta atrás para las municipales, viendo el desolador panorama, hasta una final de fútbol serviría de excusa para no ir a votar, pero los españoles son más responsables que eso. El 26 de mayo de 2019, aún no se cuáles serán mis planes ni cuáles serán los suyos. Lo que está claro es que deberán marcar esta importantísima fecha en el calendario. Ese día deberán elegir a quién le otorgan la responsabilidad de dirigir una ciudad cuya prioridad sigue siendo reducir las alarmantes cifras del paro, con un proyecto que logre atraer inversiones, pues eso es lo que necesita ahora mismo Jerez. No hace falta decir que quedan 361 días para las municipales, pues la campaña empezó hace ya tiempo y no de la mejor manera. Aunque aún es pronto para hacer quinielas, ya habrá tiempo, y a la espera de lo que ocurra en la agitada política nacional, es una realidad que los pactos van a ser necesarios y que hay que actuar sabiendo con quién se puede dialogar pensando en el interés general de los jerezanos. Marquen en rojo su almanaque porque sólo así podrán exigir.