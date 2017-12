El pasillo se mete en el foco del Clásico

Habemus tema de aquí a que el Barcelona salte a cancha así que den las trece horas en todos los relojes del sábado en el Bernabéu. Tras hacerse Cristiano con su quinto baloncito áureo y darle a su equipo el prestigioso Mundialito mediante un golpe directo, ahora toca debatir sobre si el Barça está obligado a rendir pleitesía abriéndole paso al Real Madrid, cuando con el Mundialito en manos de Sergio Ramos emboque el inicio del Clásico.

No importa nada que no sea el Clásico en este fútbol nuestro. El Clásico y cuantas circunstancias le rodeen, circunstancias que nunca faltan, que son como los árboles que dan vida al bosque. Ahora toca pasillito, a ver si el Barça no mete la pata y traga en homenajear a su rival más odiado. Los bienintencionados, los seguidores acérrimos de lo políticamente correcto, se afanan en aclarar que el pasillo no se hace con intención de humillar, sino de reconocer un triunfo.

Y en el Barça, que ha hecho pasillos y que ha saltado a cancha entre un pasillo de jugadores rivales en varias ocasiones, ya han intentado zanjar la cuestión. El argumentario culé es que el Barça no le hace pasillo al campeón de una competición en la que no participó. Una forma más o menos hábil con la que zanjar el debate, pero que si quieres arroz... Desde la hagiografía madridista se insiste en que sería elegante que el Barça extendiese alfombra roja al Realísimo.

Aquí da lo mismo que una jornada se rematase anoche para que hoy arranque la siguiente como en una sin solución de continuidad que llegará a hartarnos. Aquí únicamente tiene importancia lo que concierne a los dos grandes más grandes y al resto que le vayan dando por do más pecado hay. Llega el Clásico y toca pasillo como elemento principalísimo del avant match. Otra vez será otro tema el que acapare la actualidad, pero en esta toca pasillo y pasillo habemus.