Todo el poder para SánchezHijos pródigos

Poco ha tardado Pedro Sánchez en consumar una venganza que seguro ya empezó a mascullar mientras conducía por carreteras secundarias, entre naves industriales y night-clubs, durante aquella travesía del desierto que lo devolvió a la añorada Secretaría General del PSOE. El reglamento que aprobó el Comité Federal el pasado sábado -con la llamativa y medrosa ausencia de los barones de Andalucía, Valencia, Baleares y Asturias- tiene más de daga que de documento político y es imposible su lectura (en la web del partido está a disposición de todos) sin que nuestra mente, siempre propensa a la moviola histórica, se pueble de las imágenes tragicómicas de aquellos días de septiembre-octubre de 2016, cuando se consumó el Putsch de Ferraz. Ya saben: el "yo soy ahora la única autoridad federal del PSOE…" de Verónica Pérez, etcétera.

A estas alturas, ya sabrán que, básicamente, el nuevo reglamento aumenta los poderes del secretario general y de las bases socialistas frente a los órganos de representación del PSOE, que son precisamente donde se encuentran las voces más críticas. En definitiva, lo que busca Sánchez es impedir que pueda volver a producirse aquel golpe que lo mandó transitoriamente al paro y desbloqueó en el último minuto la investidura de Mariano Rajoy.

Pero más allá de la clave interna, es inevitable observar una cierta e inquietante coherencia entre la aprobación de este documento y el progresivo desplazamiento del PSOE hacia el populismo-rojo. Es la vieja trampa de oponer la bondad del binomio líder-pueblo a la maldad de las instituciones, la pureza de la democracia directa y aclamatoria a la turbidez intelectual de los órganos de debate y reflexión. Pedro Sánchez quiere la intimidad con la militancia no porque busque una democracia más prístina, sino porque es consciente de que la base socialista -acrítica y emotiva, como suelen ser todas las bases- siempre estará más dispuesta a tragarse sus eslóganes vacíos que los foros en los que la crítica y el cuestionamiento son una labor cotidiana. En la apoteosis del peloteo a la plebe, Pedro Sánchez dijo que la militancia socialista es la "vanguardia de la sociedad", frase de añejo sabor bolchevique que evidencia el izquierdismo vacuo, como de selfie, de un político que es pura epidermis.

Vivir en Europa permite que puedan venir otras voces, a las que cabe considerar propias, para que opinen como si procedieran de alguien que habla desde dentro. Y España necesita, quizás más que nunca en los últimos años, la palabra de quienes están fuera, pero viven los recientes conflictos españoles como si les tocara muy de cerca. La situación política del país es preocupante, con el partido del Gobierno en fase agónica, corroído por la corrupción y la inoperancia, y con un partido socialista cuyo secretario general se dedica a acorazar su poder, engrasando a su favor todos los mecanismos decisorios del aparato de partido, confiando incautamente que así no le reprocharán los votantes sus vaivenes políticos y la previsible volatilidad de sus ideas. Si se añade, para colmo, una izquierda populista, cuyas propuestas obligan a pasar de la risa al llanto, el panorama es poco reconfortante.

Por ello las visitas y, sobre todo, las palabras de Manuel Valls, antiguo primer ministro francés, tienden un estimulante puente. Muchos han interpretado este frecuente "descenso" a la Península como una forma de compensar su anterior fracaso a la hora de ser elegido, en las primarias de los socialistas, como candidato para la presidencia de la República. Pero incluso aunque así fuera, por qué no agradecer que aquella decepción lo haya empujado a recuperar e intervenir en los asuntos políticos de España, su tierra (nació en Barcelona) y la de sus antepasados.

Europa significa la posibilidad de nacer en España, en una familia catalana, criarse en Francia, llegar a ser en este país de adopción una de sus máximas autoridades, pero también sentirse involucrado por cuanto acontece en tu país de origen y regresar a él, como un hijo pródigo, para ofrecer ideas y experiencias. Frente a los que se encierran en una orgullosa y fija cápsula, Manuel Valls ha salido a las calles catalanas, como hombre de a pie, no a recibir congratulaciones de hijo predilecto y medallas impuestas por el secesionismo. Ha venido a España para decir sin ambigüedades que el "nacionalismo es la guerra" y equivale al "fin del proyecto europeo". Una hermana suya, Giovanna, le ha reprochado haber olvidado sus orígenes y a su abuelo Magi Valls, que fue un factotum del catalanismo. Quizás ella, inmersa en ese mundo de identidades fijas, no sospecha que los hijos pródigos de la nueva Europa aprenden a elegir sus valores en función de la libertad y la razón y no para seguir con fidelidad los viejos lazos familiares.