El premio El Mejor no se lo dieron al mejor

Como ingrediente esencial en esa ensalada de despropósitos que suelen acarrear los premios individuales y subjetivos que proliferan en el fútbol contemporáneo, que Lionel Messi vea cómo el primer galardón no recaiga en él demuestra que algo no va bien. Ahora ha sido el The Best, El Mejor en español, el que ha recaído en Cristiano Ronaldo bajo la mirada de un Messi que demuestra su altura asistiendo a cada premio que recibe el luso.

En numerosas ocasiones he dejado escrito que si se da un premio al mejor futbolista, de oficio ha de recaer en Messi. Únicamente debería ser para otro en el caso de una larga incomparecencia en las canchas. Pero mientras él esté un partido sí y otro también, la distinción debe recaer en él sin necesidad de votaciones ni demás milongas que sólo hacen alimentar la subjetividad, el sectarismo y la parcialidad bajo la presión que emite el mayor aparato hagiográfico del fútbol.

Cristiano es un futbolista de época que se ha ido puliendo a sí mismo a base de un trabajo estajanovista en el gimnasio. Eso es innegable, pero por mucho que se les hinche la boca a Florentino y sus correligionarios, no es comparable con el gran genio argentino. Tras The Best llegará el Balón de Oro, la Bota de Oro y demás artículos auríferos de los muchos que llenan páginas de periódicos y espacios audiovisuales. Todos deberían recaer en Messi, pero no será así.

Reticente con tanto premio individual a elementos que ejercen un deporte tan grupal como el fútbol, sí creo que estos premios individuales deberían desdoblarse a fin de darle uno a Messi y otro al que designasen esos sanedrines que tienen voz y también voto. Cristiano es un futbolista monumental, extraordinario, de una rentabilidad incontestable. Por su parte, Messi es un extraterrestre que nació con un balón como apéndice natural de su zurda sobrenatural. Es el mejor.