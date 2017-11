En el primer mundo impera el Ojo de Halcón

Tenía que ocurrir, más pronto que tarde tenía que abrirse un debate así de desenfrenado. Si ya ocurrió con el gol en Heliópolis que el canario Hernández ignoró, ahora se ha recrudecido la tormenta y la técnica se acerca a pasos agigantados a nuestro fútbol. Y Tebas, el inefable presidente de la LaLiga, se ha inclinado por lo que se ha implantado en Portugal, una Liga que también maneja esa especie de cómplice que atiende por Jaume Roures.

Creo que con el Ojo de Halcón bastaba, pues mientras menos toquemos la rosa, mejor. Pero Tebas ha decidido que sea el VAR lo que se instale aquí, pues si lo han hecho nuestros hermanos ibéricos, bien hecho estará. Prefiero el Ojo de Halcón, pues la técnica sólo debe inmiscuirse en fútbol cuando el lance es trascendente. Que el gol fantasma es rara avis en fútbol, pues mejor que así sea y que cuando surja no pase como ha pasado en Valencia por culpa del equipo arbitral.

Pasó en Valencia lo mismo que ocurrió en Heliópolis aquel soleado mediodía del pasado invierno, que los árbitros fueron los únicos asistentes al partido que no vieron que el balón había traspasado la línea de gol. Casi un año después ha vuelto a ocurrir y ya no aguantan más al norte del Ebro. Al postpartido se le quitará mucho interés con la implantación de la técnica, por lo que con despejar la duda del gol bastaría y por eso me considero menos partidario del VAR.

Pero como donde hay patrón no hay marinero que valga, pues ahí tendremos parones y parones para dilucidar goles fantasmales, penaltis, fueras de juego y ojalá que, con el tiempo, no se consulten también los fueras de banda. Tenía que ocurrir y como el gol no validado pasó en un partido grande, pues todo va a precipitarse. Hasta se ha calificado de vergonzosa nuestra Liga por todo esto, pero reparen en que es el Ojo de Halcón lo que impera en el primer mundo y no el VAR.