El pronóstico de Rubalcaba

Es una de las cabezas más sólidas del socialismo, si no la más, entre otras razones porque ha sido de todo excepto presidente de Gobierno y porque la política es su pasión. No influye ni busca el primer plano, pero se resiste a quedarse fuera de los círculos de poder en los que se maneja y produce información que sabe procesar como el experto que es. Cuando el Gobierno anuncia que presentará al TC el recurso contra la designación de Puigdemont a la presidencia de la Generalitat, sus declaraciones de hace un par de días en Los Desayunos de TVE merecen ser analizadas con atención.

Las hizo al poco tiempo de citarse en un hotel madrileño con Josep Cuní. Coincidieron con los independentistas Marta Pascal y Jordi Xuclá y no resistieron a la tentación de juntarse y cambiar impresiones. Importantes los nombres: Cuní es el periodista de más prestigio de Cataluña, Xuclá un diputado del PDeCAT de larga trayectoria y Pascal la secretaria general de ese partido, que dos días antes había mantenido una reunión con Puigdemont en Bruselas.

Sobre ese encuentro, casual, Rubalcaba dijo poco. Pero en su pronóstico sobre el futuro de Cataluña indudablemente influía lo que supo en esa reunión, pero también las otras muchas conversaciones que mantiene con todo aquel que considere que es persona con la que conviene hablar. Y lo consigue.

Rubalcaba expresó su convicción de que Puigdemont no iba a ser presidente de la Generalitat, aunque el nuevo Gobierno será independentista. El recurso al TC avala esa idea. En sus declaraciones afirmaba que la solución del problema catalán tardará en llegar, entre otras razones porque en Puigdemont y su entorno "hay mucho volatín, mucho saltimbanqui y mucho juego". Lo más importante: "En Cataluña ya nadie se va a saltar la Ley" y "la vía unilateral ha muerto. Lo sabe todo el mundo y Puigdemont también". Recuerden, lo dice después de haber cambiado impresiones con una Marta Pascal que acababa de reunirse con Puigdemont.

Prever el futuro de Cataluña es imposible: demasiados intereses en juego, demasiadas ambiciones personales, demasiado fanatismo, demasiada tergiversación de los hechos. Por no decir engaño. Todo ello dispara la rumorología desde hace semanas y da carta de identidad a lo que no son más que especulaciones. Sin embargo, un pronóstico que llega de la mano de un tipo como Rubalcaba, obsesionado por el rigor y por acudir a las fuentes de mayor solvencia, no se debe infravalorar. Al contrario, hay que tenerlo en cuenta. Todos, independentistas y constitucionalistas.