Con ramitos

Ni el día del padre ni el del mayor ni el del separado - si es que lo hay - ni siquiera el del santo patrón, por muy santo medieval espléndido que fuera, me gustan estos días conmemorativos de nada - bueno, sí de lo que marca el calendario festivo de El Corte Inglés - que se empeñan en hacernos gastar el dinero para bien, únicamente, de unos pocos. Quizás sólo y por razones de entrañable sentimiento, tradición y, hasta convencimiento, me interesa el cinco de enero y su todopoderosa fiesta de los Reyes Magos. Lo demás, mercaderías insustanciales inventadas por los que manejan eso que dicen la sociedad del bienestar, que no es otra, que la del contumaz consumismo. De todos estos días, abocados a que usted se rasque impunemente el bolsillo, el que más coraje da, aparte claro, del insufrible del de Haloween, es este de San Valentín. ¡Valiente santo más tonto! Me parece muy bien que el personal se enamore. Para eso estamos. Pero que exista un santo de los enamorados es de las cosas más cursis que puedan existir. Si a eso le añaden ustedes los insulsos consumistas del día del santo, tendrán una imagen patética que duele hasta la vista. Ya me parece una soberana tontería que en los colegios se celebre el día de los Enamorados - como el de todos esos que, ahora, se celebran -; pero bueno, si sirven para que los alumnos escriban cartas, hasta puede ser un motivo con cierto signo didáctico. Pero era descorazonador y hasta vergonzante, ver por la calle ayer, honorables personas, con un ramito de flores en la mano. La estulticia domina el normal discurrir y los humanos sucumbimos a las tonterías de esta sociedad de tontos.