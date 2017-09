El sentido común, el menos común de los sentidos

Consumado el inoportuno parón y cuando España tiene casi todo el pasaje para Rusia cumplimentado, la Liga vuelve a habitar entre nosotros. Al fin, Liga, pero no parece lo más acertado que su reaparición vaya a producirse a casi cuarenta grados de temperatura. Con la horas que hay para elegir, LaLiga ha decidido volver en Sevilla cuando más calor hace, que hay que ver la que cae a la horita que se ha programado el Sevilla-Éibar.

Y si tiene razones de peso el Sevilla para sus infructuosas reclamaciones, no le van a la zaga las protestas de Mendilíbar. Es por razones obvias que si el sureño reclama, cómo no va a protestar el que viene de un territorio mucho menos caluroso. En fin que ese menos común de los sentidos que es el sentido común ha vuelto a fallar. Pero como donde hay patrón no manda marinero y quien manda manda, a eso de las seis y media de la tarde, sorteo de campos y cartuchos al cañón.

De nuevo, rotaciones. Quien la lleva, la entiende, y bien sabrá Berizzo qué hacer. Por lo pronto, el largo viaje de los internacionales argentinos y la proximidad de la gran cita en Anfield justifica sobradamente que el Sevilla se haga más europeo en esta colisión con los eibarreses. Pero hay que tener mucho cuidado porque el Éibar juega de oído y con un compromiso que raya en fanatismo, ya ganó en La Rosaleda y su derrota casera con los leones no fue nada más que un accidente.

Es hora también de que el Sevilla gane y convenza, pues son dos circunstancias que no han coincidido aún. Ganó sin convencer a los turcos y en Getafe, mientras que no hizo ni lo uno ni lo otro ante el Espanyol. Su innegable calidad arriba fue lo que le permitió salir adelante y hora es que compatibilice ambas cosas. O sea que, a pesar del insufrible calor del septiembre sevillano, se nos viene un partido en el que se asegura la competitividad por ambas partes y la calidad por una. Al fin, Liga.