Un terrible titular

"El año en el que sufrimos peligrosamente" ¿Les suena este titular? Si son aficionados a uno de los programas más veteranos de TVE, como es Informe Semanal, seguro que sí. En mi caso tengo que reconocer que este acertadísimo epígrafe del último reportaje del año me hizo tardar décimas de segundo en coger mi lápiz y papel para poder compartirlo también en esta última columna del año. Del resumen de lo más destacado de 2016 me quedo con la terrible imagen con la que se cerró un durísimo resumen de guerras, atentados y triunfos imprevisibles en un año en el que hay muy poco que celebrar y mucho que reflexionar. No sé si seré capaz de transmitir lo que en mi caso sentí al ver a ese pequeño víctima de la guerra en Siria, preso de un terror inimaginable, con el rostro y su pequeño cuerpecito cubierto de sangre y polvo de los bombardeos. Con los brazos encogidos y puchero, mientras es trasladado en una ambulancia, su mirada de terror se queda fija en un horizonte perdido tras comprobar con su pequeña manita llena de sangre que está herido. Esta completamente solo… No hay palabras… 2016 se despide sin dar solución al problema de los miles de refugiados que huyen de la guerra. Personas con nombres y apellidos. El año se cierra con más interrogantes que respuestas: ¿Por qué la Unión Europea no ha sido capaz de dar solución a uno de los mayores holocaustos de la humanidad? ¿Es que ya nos hemos acostumbrado a ver las imágenes de niños muriendo a la orilla del mar? Y lo más importante: ¿Qué va a pasar en 2017? Son demasiadas las preguntas a un asunto que exige actuar sin más dilación. Quizás hoy tocaba hacer balance del año en Jerez pero a estas alturas creo que volver a hablar del culebrón municipal resulta repetido y aburrido. A tres días de que digamos adiós "al año en el que sufrimos peligrosamente" creo que toca acordarse de todas esas personas que han sufrido más de lo que uno se puede llegar a imaginar. Esperemos que el titular del 2017 sea: "El año en el que aunamos esfuerzos, desde la generosidad política y la solidaridad, para hacer un mundo mejor". Feliz Año Nuevo.