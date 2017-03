¡No tiene tiempo!

El último pleno municipal duró nada menos que doce horas. Pueden imaginarse la de cosas que se dijeron en ese medio día en que nuestros munícipes estuvieron debatiendo sobre unas cosas y otras. ¿Alguien ha visto algún cambio para bien en la ciudad como consecuencia de esos 720 minutos de sesuda discusión? Ea, pues para eso sirvieron las doce horas. En ninguna empresa se hubiese permitido estar semejante tiempo discutiendo. Es más, en la mayoría tienen limitado los tiempos de reunión para obligar a ir al grano y sacar conclusiones. Lo malo es cuando no se debate para arreglar nada, sino para me escuchen los míos… ¡en fin! Esta semana que entra se celebrará el retrasado debate del Estado de la Ciudad. Ahí los tiempos están estipulados en media hora por portavoz. Yo se lo puedo recortar, si me permiten, a menos de un minuto… "La ciudad está mal, por no decir muy mal". ¿Han visto lo pronto que se hace un diagnóstico sin enrollarse? Les rogaría, que más que hacer soliloquios sobre si la cosa va bien (que no va), o si va mal (que sí lo va), dedicaran su tiempo y sus esfuerzos a aportar ideas, aunar fuerzas y dar imagen de una Ciudad que trabaja por su futuro, por ejemplo planteando qué destino dar a las decenas de millones de euros (miles de millones de pelas), que van a llegar a través de fondos Edusi o ITIs. Me produce sudor frío cuando leo en el Diario que se van a arreglar edificios, calles o alcorques… pero no veo nada productivo, nada que suponga creación de riqueza y garantía de futuro para nuestros jóvenes. Ese dinero no es para mantenimiento de la ciudad, sino para iniciar el futuro de la ciudad. Da igual si se pelean y ya no hay tripartito. Como ciudadano exijo que se unan los cinco partidos que representan a los jerezanos y sumen inteligencia y esfuerzos para iniciar de una puñetera vez un camino de futuro para Jerez. El que sea, pero que tenga futuro. Si lo que quieren es discutir y discutir y escucharse, que se vayan a sus sedes y se explayen. A estas alturas y con 31.000 parados, Jerez, simplemente… ¡no tiene tiempo!