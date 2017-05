¡Al tiempo!

Leo en el Diario de ayer, que Trump y Rajoy se han saludado en Bruselas y han mantenido una conversación breve, y me pregunto... si uno no habla español ni le interesa, y el otro no habla inglés, la conversación no solo habrá sido breve, sino en Lengua de Signos ¿no? Claro que más corta aún fue la que tuvo Trump con otro primer ministro a la hora de ponerse para la foto, al que dio un empujón y le dijo sin palabras... ¡quita, coño! Es que hay veces en que sobran las palabras, la verdad.

En otras en cambio, sí sería bueno, no solo usar la palabra para dar explicaciones, sino también escuchar lo que digan otros para saber si hay cosas que se pueden mejorar. Me refiero a nuestra Feria del Caballo y los muchos comentarios que sobre casetas y caballos he escuchado desde que terminó. Sobre los caballos, algunas de las imágenes que han corrido por las redes no hacen ningún favor a su promoción. Y la solución no está en ocultarlas obviamente, sino en evitarlas. Hay que volver a imponer un determinado nivel de prestancia en jinetes y amazonas, así como en los equinos, si quieren acceder al Real. Son parte de nuestra imagen y si no quieren seguir las reglas que se paseen por el resto de la ciudad. Sobre los coches de caballo, habría para escribir un libro. ¿Cuántos hay en el ferial que no sean de alquiler? ¿Por qué los cacharritos y hasta las casetas pagan impuestos y éstos no? ¿Es esa la imagen que queremos de lo que es el enganche en la Ciudad del Caballo? Sobran las palabras. Por último dos cositas sobre las casetas. Durante años se concedían a asociaciones, grupos de amigos, peñas o hermandades, que esos días trasladaban al ferial su sede y además, en algunos casos, conseguían recursos para el resto del año. Ahora a algunos se les adjudica una caseta, ellos la arriendan y se pasan una feria de coco y huevo con lo que le paga el casetero. Por supuesto, a arrendatario y arrendador, les importa un comino la feria, la imagen y las casetas de alrededor. Si seguimos así, pasaremos a ser la Feria del jamelgo, la clavá y el reguetón... ¡al tiempo!