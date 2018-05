¡Al tiempo!

Vaya semanita que acaba. Vemos que hay políticos que quieren justificar el hacer lo que critican en otros con el amparo de sus militantes. Sí, aquello de haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. A mí me da igual la casa que cada uno se compra mientras lo haga con su dinero. Lo que no le consiento a un tío que vive en una casa de 100 millones de pesetas, es que hable de "la casta". Ni a él, ni a sus pupilos que venden un discurso de proletariado pero viven como la élite. Con su pan se lo coman y lo disfruten, pero ya sabemos lo que podemos esperar si alguna vez toca pelo y gobierna.

Claro que después de la sentencia de la Gürtel, hablar de gobierno es un ordinariez. Por lo menos la sentencia ha servido, aparte de para demostrar la pandilla de sinvergüenzas que ha estado llevando las riendas del país, para que no se esté hablando permanentemente del majareta ese que con menos de la mitad de la votos dirige Cataluña a través de un títere. ¡Qué hartura! Eso sí, a base de independentismo y lavados de cerebro han conseguido que no se hable de la otra pandilla de sinvergüenzas que se han estado haciendo de oro a costa del famoso 3%. Eso sí que es coherencia independentista. El nivel intelectual de quienes los amparan, para ellos mismos. Con lo de la Gürtel ya solo cabe esperar que los que ya nada tienen que perder aclaren pronto ante el juez si de verdad lo de la Gürtel de Jerez fue un invento de unos empleados púbicos ajenos al partido que se lo llevaba calentito según la sentencia, o si hubo algún personaje político que negoció esos contratos aunque no supiera de qué iba. Ya puestos podían contar la verdad y que acabe la ininteligible pesadilla que están pasando personas ajenas a la política a quienes el enriquecimiento de ese partido o de sus amigos, no les reportaba ningún interés. Esperemos a ver qué pasa.

Entretanto, seguiremos de cerca el macro juicio de los ERE, en el que al ritmo que va, veremos como de los mil millones que dicen que se dieron de forma espuria, al final nadie sabía nada y nadie habrá tenido la culpa... ¡al tiempo!