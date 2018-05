¿Y usted en qué piensa?

"Cuando le dicen Jerez, ¿usted en qué piensa?" Buena pregunta la que planteaba en una entrevista el compañero de Diario de Jerez, David Sánchez, al piloto Marc Márquez en vísperas de su victoria en el circuito de Jerez. Pero si la consulta era buena, más aún lo era la respuesta: "Si te dicen vamos a hacer un test a Francia, vale, vamos a Francia; pero si hay test en Jerez voy un día antes porque se está bien, se vive bien, vas con otra alegría". Dani Pedrosa era objeto de una cuestión parecida y la respuesta, como era de esperar, también daba un buen titular. "¿Cuándo viene aquí a Jerez, ¿qué se le pasa por la mente? Aquí hay un ambiente increíble y siento una energía especial". Después de 23 años viviendo en esta ciudad si me hicieran la misma pregunta tardaría décimas de segundos en decir que Jerez es especial, aunque también añadiría que debe dejar de ver lo extraordinario como algo normal para sacarle la máxima rentabilidad, pues sus señas de identidad es lo que marcan la gran diferencia, además de hacerla única y especial. El cariño que sienten los pilotos del GP por la ciudad no es casual, como no lo es el crecimiento de turistas que se acercan, no sólo para disfrutar de los grandes eventos, si no de la amabilidad de sus gentes y, sobre todo, del arte en mayúsculas que inunda sus calles. Ver a esos pequeños bailando por bulerías, en una feria en el que el flamenco se disfruta sin tener que pasar por taquilla (en el extranjero cobrarían oro por ver un espectáculo así), o ver a camareros hartos de trabajar después de nueve días intensos de feria metiéndose en la piel de John Travolta, antes de echar el cierre a sus casetas, es para quitarse el sombrero.

Jerez ha vuelto a demostrar en estas últimas dos semanas que es una ciudad especial, diferente, capaz de organizar un Gran Premio y una Feria, dos de sus principales eventos, coincidiendo el mismo fin de semana, superando con creces una auténtica prueba de fuego desde el punto de vista de la seguridad, aunque me sumo a las voces que piden que no coincidan. Enhorabuena.