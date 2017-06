¡Así nos va!

Ayer finalizó el plazo para que nuestro Ayuntamiento enviara al Ministerio de Hacienda la documentación que evite que la ciudad vuelva a vivir un episodio de despidos y recortes en posibles inversiones que puedan crear empleo, aunque sea temporal. Sé que habrá quien piense e incluso manifieste que hay que echar a más gente de la casa consistorial, pero me gustaría recordarles, al margen del drama que para cualquier familia supone el desempleo, que un parado consume menos, tiene menos disponibilidad de gasto para ocio, vestirse, etc. y por tanto, su situación, que puede alegrar a algunos por pensar que los colocó gente de un partido distinto al suyo, y en otros casos por pura envidia, repercute en toda la ciudad, por no decir en todos los bolsillos, pues el desempleo, el que no paguen IRPF, etc. redunda en que al final, nos cuesta algo a todos. Así que cuidado con alegrarse pronto del mal ajeno, que escupir hacia arriba nunca ha sido bueno. A mí me hubiese gustado que el mismo interés con que pone la lupa ahora en Jerez, lo hubiese puesto Hacienda cuando se vendió Aguas de Jerez y se gastaron millones y millones, o se hicieron motoradas increíbles en la plaza de toros convidando con el dinero de todos. Pero bueno, quizás lo mejor fuese que de una vez mandasen a alguien del Ministerio que ejerza de alcalde y haga lo que tenga que hacer y apechugue con las consecuencias, mejor que dejar que los jerezanos elijamos gobierno, para que en realidad gobiernen ellos desde un despacho en Madrid, y quizás siguiendo las directrices de alguien que no gobierna en un despacho de Jerez. Eso no vale. Claro que también espero que ese Ministerio que cuida de la buena administración económica, emprenda medidas contra el ministro que hizo una amnistía fiscal para una pandilla de sinvergüenzas que nos estaban robando a todos al no pagar su impuestos, y que ahora el Constitucional deja claro que era ilegal. Pero se ahorraron de pagar gran parte ¿verdad Montoro? En fin, también el tribunal tardando 5 años se ha cubierto de gloria. ¡Así nos va!