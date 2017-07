Una vendimia a buen puerto

El Ayuntamiento de Jerez ha decidido abrir la celebración de las Fiestas de la Vendimia a todas las localidades del Marco, dándoles protagonismo e incluso dedicándoselas (como se hacía antiguamente desde Fedejerez con ciudades de todo el mundo), en este primer caso a El Puerto. Cualquier medida es poca para tratar de salvar una celebración que no termina de encontrar el sitio que le corresponde en el calendario festivo desde la última gran crisis bodeguera y el cerrojazo que le dio Pacheco a comienzos de los noventa, creando en su lugar las denominadas Fiestas de Otoño.

Partiendo de la base de que buena parte de la ciudadanía de Jerez y del Marco vive de espaldas al sector de la vid no sólo en septiembre, sino durante todo el año, resulta complicado atraer la atención hacia las actividades que celebran el nacimiento del vino, que para muchas personas han quedado anticuadas y forman parte de otros tiempos. En esa necesidad de reinventarse -porque Jerez no debería mirar a otro lado al hablar de algo tan fundamental y singular como el vino- el gobierno local lanza un mensaje a otros municipios con la intención de abrir la fiesta y, como pasa con los vinos, 'refrescar' la solera vieja para que no acabe mermando y muriendo. Quién sabe cómo acabará esta nueva fórmula. En El Puerto, tan vinculado a Jerez no sólo por el negocio vinícola, hace tiempo también que vienen buscando un hueco a las celebraciones en esa época en la que el verano ofrece sus últimas tardes entre fiestas patronales. No lo han encontrado, pues también allí, como en Sanlúcar, el peso de la vendimia como actividad que generaba mucho empleo, ha caído y se desarrolla cada vez más rápido, como si fuera por arte de magia.

No vendría mal utilizar la vendimia como nexo de unión de estas localidades desde el punto cultural, como ya se hizo la pasada primavera, cuando se dedicó la Feria del Vino Fino de El Puerto a Jerez. Una excusa más para acercar públicos en torno a una oferta conjunta, superando prejuicios chovinistas y pueblerinos en una zona de valores culturales comunes con cada vez con mejores comunicaciones. Y no debería ser sólo porque ahora coincidan los colores políticos de estos municipios.

No, no es fácil. El vino y sus oficios, que deberían unir, a menudo dividen. Los intereses económicos unas veces y los políticos otras no ayudan a esa necesaria comunión que nos haría más fuertes. La vendimia es una excelente excusa para tratar de llegar a acuerdos, incluso aunque estén movidos por el único interés de prolongar el período festivo estival que tanto empleo generan en una zona como la nuestra. Si no somos capaces de trasladar sus valores, aunque sea desde un punto de vista estético, mal nos irá. Vivimos tiempos en los que no nos cansamos de decir que los vinos de Jerez vuelven a estar de moda. Si cuando llega la vendimia, que es su origen, no somos capaces de hacer que generen interés dentro y fuera, apañados estamos. Ojalá que por una vez las Fiestas de la Vendimia lleguen a buen puerto.