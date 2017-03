¡La verdad!

Esta semana se ha visto en el Congreso que el Gobierno no se ha enterado aún que no tiene la mayoría absoluta, y se lo han tenido que demostrar a decretazo en la boca. Nada sabemos sobre si los demás grupos proponen algo para hacer frente a la sentencia europea que nos cuesta un pastizal diario, o se limitan a regodearse del guantazo que le han dado, que es como funcionan la mayoría de los partidos en la oposición; criticando y negando, pero sin aportar soluciones. Afortunadamente hay algunas excepciones. Aquí, en Jerez, vamos por el mismo camino. Tras casi dos años de legislatura, el gobierno se ve cada vez más solo, y a la vez más dispuesto a seguir así. Supongo que pensarán que la llegada de fondos europeos y su inversión, les dará rédito suficiente para llegar vivos políticamente a las elecciones. Por el camino se van a encontrar con un Ganemos que, por lo que dicen en los medios, no les va a hacer la vida fácil. Con un PP que a sabiendas de que en estos momentos sacarían mayoría más que holgada, procuran abrir poco la boca, pero eso sí, siempre para denostar cualquier iniciativa o acusar de falsedad. Propuestas para sacar a Jerez del boquete en que está, no hemos escuchado ninguna en estos dos años. Ciudadanos está ahí ¿dónde? ¡Pues eso! Y por último IU se lo curra, pero con dos problemas: que solo son dos concejales, aunque trabajen más que muchos, y que la marca ha sido absorbida, lo que ha echado para atrás a muchos de sus votantes. Así, que tenemos un gobierno minoritario defendiendo el presupuesto para este año, y a Ganemos diciendo eso de un m… pa ti, al PP poco más o menos lo mismo, los C's que ya veremos, y IU no dice nada porque probablemente lo está estudiando para presentar enmiendas. ¿Se dan cuenta de que ni gobierno ni oposición nos han contado cuál es el presupuesto, ni en que se gastarán los fondos que lleguen, ni cuánto costará un personal donde cada año hay más empleados? Si hablamos de transparencia, los ciudadanos no la queremos. Solo queremos... ¡la verdad!