Qué vergüenza

Y si ahora va a resultar que Rajoy es una estadista? ¿Y si ahora va a resultar que Pedro Sánchez está demostrando que podría llegar a serlo? Reconozco que la palabra estadista no tiene mucho sentido en la época de Instagram y Twitter. Es esa clase de palabra ante la cual los hipsters arrugan la nariz. No es una palabra cool. Pero un estadista es el que consigue salvar a un país cuando está al borde del abismo. No abundan los estadistas. Lo fue Churchill en mayo de 1940. Lo fue De Gaulle. Lo fueron los oscuros políticos europeos que pusieron los cimientos de la Unión Europea. Lo fue Suárez durante los años vertiginosos de la Transición. Lo fue Josep Tarradellas. Lo fue González hasta que el poder se le atragantó. Y ahora quizá tengamos otro estadista en Rajoy. Y otro, tal vez, en ese Pedro Sánchez que ha actuado con un extraordinario sentido del Estado.

Es cierto que todavía vivimos una situación gravísima. Puede pasar cualquier cosa. Los ideólogos del procés son tan perversos, y están tan intoxicados por la creencia inamovible de que son muy superiores a todos nosotros, que son muy capaces de organizar una resistencia encarnizada para que al final haya muertos en las calles. Desde el principio eso era lo que venían buscando, muertos. Muchos muertos. Cuanto más, mejor. Cuanto peor, mejor.

Lo asombroso es que mucha gente no se haya dado cuenta de nada. Por ejemplo, los ilusos que se han pasado meses repitiendo lo mismo -"Diálogo, diálogo"-, sin darse cuenta de que es imposible dialogar con un fanático o con un demente que vive en otra dimensión de la realidad. Y no hay que olvidar a los que nos decían que defender el Estado de Derecho equivalía a resucitar el espíritu del franquismo y justificar la odiosa corrupción del PP. Eso es lo que ha hecho Podemos, que se va a pegar un merecidísimo batacazo por su actitud suicida durante el procés. Y no olvidemos a todos esos intelectuales y músicos y artistas que no se han atrevido a abrir la boca por miedo a que los llamaran fachas. O que ni siquiera se han enterado de qué iba la cosa, que es mucho peor.

Pero quizá las cosas cambien ahora. Rajoy ha demostrado actuar con inteligencia, así que hay esperanzas de que todo salga bien, aunque los aprendices de brujo lo hayan preparado todo para que todo salga mal. Son así de perversos. Son así de irresponsables. Malditos sean.