El victimismo madridista, un sarcasmo

Parafraseando al genial Sabina, como digo una cosa digo la otra y no me duelen prendas hacerlo aun sabiendo el rechazo que produce desdecirse. Lo que ocurre es que un servidor de Dios y de usted no se desdice, sino que matiza. Antier decía en este mismo rinconcito del periódico que me parecía una desmesura la sanción a Cristiano, hoy me mantengo en esa misma postura y, a la misma vez, condeno la reacción a dicho castigo.

Un club que gana casi siempre no tiene por qué quejarse de los árbitros. No quiero caer en el manido "así, así, así gana el Madrid" que se ha coreado alguna vez en todos los campos de España, claro que no. Pero ese lloriqueo por lo del Camp Nou, con pañolada incluida tres días después en el Bernabéu, me parece una obscenidad. ¿Qué tendrían que hacer en el estadio de cualquiera de los equipos que han sido masacrados alguna vez arbitralmente en algún partido con el Real Madrid?

Me parece, incluso, nauseabundamente victimista eso de que hasta Zidane se ha enfadado. El hombre puro, ese que nunca se ha enfadado, no ha tenido más remedio que enfadarse al fin. No sé si es la primera vez que Zidane se enfada por una cacicada como ésta, pero me imagino que la noche aquella de Amsterdam en que un gol en fuera de juego derrotó a su Juventus nada menos que en una final de Champions, también se lo llevarían los demonios. Motivos, desde luego, tuvo.

Reitero mi crítica a la sanción impuesta a Cristiano y en puridad creo que a futbolistas como esos sólo se les debería castigar económicamente; cinco partidos fuera es una forma de quitarle al cliente uno de sus primeros alicientes para sacar la entrada. Tras insistir en lo injusto de la sanción quiero también reiterar mi repulsa a que un club tan poderoso en todos los aspectos denuncie una desprotección arbitral. Y es que como sus víctimas hablen se forma la de Dios.