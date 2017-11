Una vida con riesgos

Un concepto que se ha puesto de actualidad es la resiliencia, la cual se refiere a la capacidad que tienen los seres humanos para sobreponerse a la adversidad. Los estudiosos del tema afirman que todos nacemos resilientes, pero es ante los obstáculos de la vida cuando realmente se pone en marcha este proceso.

La resiliencia implica poseer múltiples habilidades que ayudan a las personas en el afrontamiento de realidades conflictivas e incluso desafortunadas porque les permite adaptarse mejor a los cambios.

Pero también hay factores, tanto internos como externos, que influyen positivamente en la resiliencia. Entre los internos se pueden mencionar el coeficiente intelectual, la autoestima y el temperamento, mientras que entre los externos aparece la familia, el ambiente de la comunidad y las relaciones sociales adecuadas, todo lo cual puede brindar protección en los momentos difíciles.

De manera que estamos ante un fenómeno que se caracteriza por la obtención de buenos resultados a pesar de las serias amenazas que puedan existir para un buen desarrollo. Basándose en ello, algunos investigadores indican que en la vida no hay que tenerlo todo asegurado y resaltan la importancia de que existan riesgos, ya que es esencial que el ser humano se esfuerce para modificar situaciones no enriquecedoras. El hombre necesita el riesgo para progresar, para alcanzar sus expectativas y para sentir la satisfacción de haberlas logrado. Es indispensable saber que hay que resistir para no ser destruido y que la inacción puede conducir a un abismo.

Se habla también de la resiliencia espiritual, que es la capacidad de responder a los eventos traumáticos sin que haya una disminución de las capacidades del espíritu, tales como perdonar, comprender y amar generosamente. Parece ser que con el independentismo, que nos ha dejado verdaderas joyas de inmadurez, de delirio y de insensatez, se requerirá una buena dosis de resiliencia para volver a la normalidad.