Buenos augurios para la economía andaluza

Tanto el informe del servicio de estudios del BBVA, Situación de Andalucía, que se dio a conocer el pasado lunes, como el del Observatorio Económico de Andalucía, presentado ayer, apuntan a un destacable crecimiento del PIB andaluz tanto este año como el próximo. Así, ambos documentos prevén que el presente ejercicio se cerrará con una subida de éste en nuestra región en torno al 3%, mientras que en 2018, aunque el aumento se mantendrá, se limitará a un 2,5%, aproximadamente. De esta manera, el PIB andaluz podría volver a los niveles anteriores a la crisis entre el segundo y tercer trimestre del próximo año.

Evidentemente estamos ante unas cifras macroeconómicas claramente positivas, pero la buena nueva es mayor si tenemos en cuenta que, como se afirma en el informe del BBVA, el crecimiento andaluz es ahora más sostenible que durante los años previos a la crisis, cuando la burbuja inmobiliaria provocó un suflé económico cuyas consecuencias aún estamos pagando. ¿A qué se debe esta mayor solidez del crecimiento? Fundamentalmente a que el endeudamiento privado va a la baja, a que hay una menor necesidad de financiación exterior y al buen comportamiento de las exportaciones y de la competitividad.

Otro dato positivo es que Andalucía crece por encima de la media nacional, con lo que se reduce en algo la brecha que hay entre nuestra comunidad y el resto de España. Aunque no hay que lanzar las campanas al vuelo -la diferencia es todavía amplia-, podemos decir que la comunidad andaluza va mejorando posiciones, por lo deberíamos perseverar en las apuestas por el sector exportador y en mejorar la competitividad de nuestras empresas. Los datos son buenos, sí, pero no deberíamos engañarnos. Todavía queda mucho por hacer si no queremos descolgarnos de las principales economías de nuestro entorno. Nuestras empresas necesitan aumentar el valor añadido de sus productos y servicios, algo que sólo se puede hacer con plantillas altamente formadas y con inversión en tecnología, lo que pasa por una mejor formación profesional. Tenemos algunos sectores punteros y competitivos -agropecuario, turismo, aeronaútico...- que debemos reforzar y mejorar en lo posible. Pero también tenemos carencias importantes en la industria o en la prestación de servicios altamente cualificados y competitivos. El ritmo de la economía andaluza es bueno, pero aún queda mucho por mejorar.