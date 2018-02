Funcionarización con consenso y respetando la Ley

Está muy claro que un Ayuntamiento como el de Jerez necesita de un mayor número de funcionarios de carrera. Actualmente el porcentaje (incluyendo a la Policía Local) no alcanza el 30% de una plantilla de cerca de dos mil personas y eso representa numerosas dudas a la hora de ejercer precisamente la función pública. Consciente de este problema que se viene arrastrando, y en ocasiones engordando, desde hace décadas, el actual gobierno municipal ha abierto el debate acerca de la llamada funcionarización de los empleados del Ayuntamiento. Un proceso que se prevé lento y complejo y que se ha iniciado con el rechazo frontal de la práctica mayoría de los representantes sindicales de los trabajadores y de los partidos de la oposición por las numerosas dudas que se plantean en el borrador municipal. El equipo de Mamen Sánchez ha lanzado esta idea (quién sabe si un globo sonda) sobre la base de que el Gobierno central 'obliga' a ese proceso, si bien luego, tras conocer el rechazo antes mencionado de los afectados, ha señalado que se trataría de un "proceso voluntario", una contradicción que no ha hecho sino alimentar las muchas dudas y preocupaciones en la plantilla. Muchos trabajadores que actualmente tienen el carácter de laborales indefinidos no quieren pasar a ser funcionarios interinos porque consideran que con ello se les crea mayor provisionalidad o inestabilidad en el empleo, ya que no se les puede garantizar la plaza el día que se convoque mediante un examen. Que la alcaldesa haya declarado al respecto que un laboral indefinido tendría que sacar "prácticamente un cero" en el examen para perder su puesto tampoco ha ayudado a 'vender' esta iniciativa municipal y hasta se podría decir que la ciudadanía en general no entendería algo así. Es preciso por todo ello que haya un debate serio y sosegado entre todas las partes afectadas, sin prisas electoralistas, porque en cuatro años no se va a arreglar un problema que se remonta a hace seis lustros. La idea del gobierno municipal de Mamen Sánchez no es mala y hay que aplaudir que afronte un problema que hay que resolver en Jerez, pero hay que hacerlo bien y no son pocos los obstáculos que se va a encontrar en este camino. No es sencillo, pues hay que ver qué plazas de funcionarios necesita realmente hoy un Ayuntamiento como el de esta ciudad y cómo se pueden ir creando y convocando, respetando siempre la Ley de Bases de la Funcion Pública, que es muy estricta. Lo contrario sería seguir repitiendo el problema o crear uno aún mayor.