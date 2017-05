Rajoy-Sánchez, una comunicación necesaria

Anadie que esté mínimamente informado de los intríngulis de la vida política española se le escapa que la relación personal entre el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y el secretario general electo del PSOE, Pedro Sánchez, no es precisamente muy buena, por no decir directamente mala. Durante la anterior época de Sánchez al frente de los socialistas hubo muestras de sobra de esta antipatía mutua. Esto, evidentemente, no es positivo, pues un buen entendimiento personal entre políticos es una herramienta muy eficaz que puede salvar los abismos ideológicos más insalvables. Recuérdese, sin ir más lejos, la relación que tuvieron en su día el secretario general del PCE, Santiago Carrillo, y el presidente surgido del antiguo Movimiento, Adolfo Suárez. Gracias al buen tono de su relación se resolvieron cuestiones que, por entonces, parecían imposibles.

Sin embargo, el hecho de que la simpatía no termine de brotar entre Rajoy y Sánchez no es óbice para que ambos se pongan de acuerdo en cuestiones de suma importancia para el futuro de España, como es la catalana. No entraremos ahora en los dimes y diretes de si Rajoy felicitó o no a Sánchez tras su victoria en las primarias. Lo importante es que, como ayer se encargó de hacer saber el entorno de la Moncloa, ambos políticos mantuvieron una provechosa conversación telefónica en la que Pedro Sánchez le aseguró a Mariano Rajoy que el PSOE colaborará con el Gobierno de la nación para frenar y neutralizar el referéndum independentista en Cataluña, cuya celebración parece cada vez más probable tras la reunión de ayer entre el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los partidos soberanistas para fijar en dos semanas la fecha y el contenido de la pregunta de la consulta. Si el enrocamiento de Puigdemont es la mala noticia de los últimos días, la unidad de criterio en una cuestión tan vital entre los dos principales partidos de nuestra democracia es la buena.

Ahora bien, el diálogo entre los dos políticos no debe quedarse sólo en el tema catalán. Además del órdago soberanista, en España siguen existiendo numerosas cuestiones que requieren -exigen- un acuerdo entre PP y PSOE. Nos referimos al gran pacto por la Educación que sigue pendiente, al futuro de las pensiones, a las políticas de empleo, a las grandes infraestructuras y un largo etcétera. Nadie le pide a Rajoy y Sánchez una sincera amistad, simplemente responsabilidad política y diálogo para resolver los problemas más acuciantes.