Susana Díaz muestra su fuerza en Madrid

Susana Díaz hizo ayer en Madrid una auténtica exhibición de fuerza en la presentación de su candidatura a la Secretaría General del PSOE. La líder andaluza no sólo convocó en Ifema a más de 9.000 militantes y simpatizantes, sino que también dejó claro que lo más granado de la historia reciente del Partido Socialista la apoya en su intento de dirigir a los socialistas españoles en los próximos y decisivos años. Figuras del socialismo como los dos ex presidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero; o destacados dirigentes de ayer y hoy como Alfonso Guerra, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Bono, Eduardo Madina, Elena Valenciano, Carme Chacón o Cipriá Ciscar, entre muchos otros, evidenciaron con su presencia que la presidenta de la Junta de Andalucía es la que convoca un mayor apoyo orgánico socialista y la que mejor conecta con la historia y la tradición del partido. Por su parte, la andaluza hizo un discurso en el que enlazó con la trayectoria democrática del partido hegemónico de la izquierda española, buscando el cara a cara con Rajoy para lograr el poder sin la muleta de Podemos. "El PSOE seguirá siendo un partido autónomo, una cosa es pactar y otra cosa es entregarse a otros", dijo en una clara alusión a los intentos de Pedro Sánchez de formar gobierno con los populistas morados en sus tiempos como secretario general. "Más allá de la izquierda del PSOE no hay una izquierda transformadora", añadió, por si alguien tenía dudas. Pero no todo fue historia. En el acto estuvieron también presentes los presidentes de regiones fundamentales en el socialismo español, como el manchego Emiliano García-Page, el extremeño Guillermo Fernández Vara, el valenciano Ximo Puig y el aragonés Javier Lambán, quedando claro las muchas opciones que tiene Susana Díaz de ser la próxima secretaria general del PSOE.

Ahora serán los militantes socialistas los que tendrán que elegir entre Susana Díaz y Pedro Sánchez (Patxi López parece no tener muchas opciones); entre darle continuidad a la trayectoria histórica de un PSOE que ha logrado dotar de altísimas cotas de estabilidad y progreso a España o la ruptura con esta tradición para pactar con un populismo radical cuyo primer objetivo es destruir al propio Partido Socialista. En Madrid, ayer se visualizó claramente que ese PSOE que hizo la Transición y que fue fundamental en la creación del Estado de bienestar en España, en la equiparación del país a los principales países europeos, apoya de forma clara a Susana Díaz.