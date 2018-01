Trasplantes, el gran éxito de la sanidad pública

Por cuarto año consecutivo, Andalucía ha superado su propio récord de donaciones y trasplantes, con más de 900 de estas operaciones realizadas durante 2017 gracias a 413 donaciones registradas. Los números no dejan ninguna duda de que estamos ante un gran logro de nuestro sistema público de salud. Gracias a las donaciones registradas, los hospitales andaluces han podido realizar 919 trasplantes de órganos, 105 más que el año pasado, lo que supone un aumento del 13%. Concretamente, se han llevado a cabo 603 de riñón -47 de donantes vivos, y, de ellos, dos de donantes cruzados-, 223 de hígado -dos de donante vivo-, 35 de corazón, 43 de pulmón y 15 de páncreas. El caso andaluz no es algo aislado: España ha encadenado 26 años como líder mundial en donaciones y trasplantes, alcanzando los 46,9 donantes por millón de habitantes y superando por primera vez los 5.000 trasplantes.

Aunque es cierto que la rueda de prensa anual de ministros y consejeros anunciando los buenos resultados en esta cuestión se puede considerar ya toda una tradición, no dejaremos de valorar unos datos que ponen en evidencia dos logros importantes de nuestra sociedad: el técnico y el ético. Ni los más críticos con la sanidad pública se han atrevido nunca a criticar la alta preparación técnica de nuestro personal sanitario, desde el más veterano cirujano hasta el más joven auxiliar de enfermería. Esta es una victoria colectiva después de años dedicando recursos -sacados de los impuestos de todos- a la Universidad y a un sistema hospitalario que puede tener muchos defectos -los cuales no nos cansaremos de denunciar-, pero que está entre los mejores del mundo. Todo trasplante es una compleja operación en la que interviene -muchas veces a contrarreloj- un importante número de psicólogos, médicos, enfermeros, logistas, transportistas y un largo etcétera. Culminarla con éxito tantas veces no es baladí.

Sin embargo, nada de esto sería posible sin la madurez ética y el sentido de la solidaridad de nuestra sociedad. A la vista está que los andaluces estamos altamente concienciados en la necesidad de donar órganos y que, pese al dramatismo que suele envolver el momento, solemos optar por la decisión que más beneficia al conjunto.

Problemas como la saturación de Urgencias o las listas de espera suelen tener siempre en la picota mediática al sistema de salud. De justicia es, sin embargo, que hoy reivindiquemos sus logros. Es un día para sentirnos orgullosos.