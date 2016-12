2016, otro año al borde del precipicio

El equipo de gobierno socialista del Ayuntamiento de Jerez ha realizado un balance muy optimista, triunfalista por momentos, del año 2016 que ahora acaba. Para el ejecutivo de Mamen Sánchez, el Ayuntamiento "ha dejado de ser un problema para Jerez", una afirmación contundente que los hechos se empeñan en contestar. En 2016, el Ayuntamiento ha vuelto a ser protagonista negativo en la ciudad por diferentes cuestiones, todas ellas derivadas de la falta de estabilidad política que vive el gobierno municipal. Se han ido solventando, es cierto, numerosos problemas, desde la aprobación del presupuesto municipal y las ordenanzas fiscales al acuerdo con los sindicatos para la aplicación de la jornada de 37,5 horas semanales de los empleados del Ayuntamiento a la que obliga el plan de ajuste. Pero esas 'bolas de partido' salvadas en el último minuto no garantizan ni mucho menos la necesaria estabilidad para que un ayuntamiento y una ciudad funcionen. Ganemos e IU, los grupos que hicieron posible en 2015 la investidura de Mamen Sánchez, permitieron que salieran las cuentas de este año 'in extremis' y el acuerdo laboral sigue contando con oposición de parte de la plantilla. Las consecuencias del nuevo plan de ajuste municipal que debe aprobar Hacienda en Madrid aún no se conocen y muchos de los proyectos de infraestructuras para 2017 cuentan con partidas irrisorias como para prever una pronta puesta en funcionamiento. La falta de entendimiento del PSOE sobre todo con Ganemos (que a su vez tiene intensos debates internos) volverá a tener en vilo la aprobación de las principales cuestiones de la ciudad en 2017. El fiasco confirmado de la no readmisión de los empleados municipales despedidos en el ERE del anterior gobierno, una de las principales banderas electorales de Mamen Sánchez, no ha cicatrizado aún. Sólo la oposición de estas tres fuerzas a un gobierno del PP les ha unido hasta ahora. Los populares mantienen una política de oposición de perfil bajo, esperando el desgaste del gobierno minoritario de Sánchez, lo que les ha llevado a no aprobar el presupuesto de 2017 pese a las críticas internas de algunos destacados miembros. Una política de tierra quemada no le ayudará en caso de que vuelva a gobernar algún día. En definitiva, los mensajes que estos días se lanzan desde el gobierno municipal son idénticos a los de hace ahora un año: generalidades y buenas intenciones que no se traducen en un proyecto de ciudad con objetivos definidos y, sobre todo, con viabilidad. Cerca ya del ecuador del mandato municipal se gobierna salvando -y no siempre- el día a día y así se avanza muy poco.