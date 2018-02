¿Cómo celebrar el 28-F?

Andalucía se prepara para celebrar el próximo miércoles un nuevo 28-F con la pregunta que siempre nos hacemos y que nunca encuentra una respuesta definitiva: ¿ha sido la autonomía un elemento definitivo para la mejora política, social y económica de nuestra comunidad? Evidentemente, nuestra región apenas tiene nada que ver con aquella que votó masivamente sí a la autonomía en el referéndum del 28 de febrero de 1980. En los últimos cuarenta años hemos asistido a un profundo cambio que ha hecho de la comunidad un lugar más justo, culto y próspero, lejos de aquella Andalucía irredenta de los señoritos y jornaleros que tanto mitos y leyendas alimentó y que nunca fue del todo cierta. Pero muchas veces asalta la duda de si esa transformación se debe más a la llegada de la Democracia y al ingreso de España en la Unión Europea (con el consiguiente diluvio de millones en forma de fondos de cohesión) que a nuestro autogobierno. Lo cierto es que, pese a la autonomía, la brecha que separa Andalucía del resto de las regiones más desarrolladas de España y Europa no sólo no se ha reducido, sino que en algunos casos se ha acrecentado.

Esto no significa que renunciemos a nuestro autogobierno, que es una conquista del pueblo andaluz completamente irrenunciable. Pero sí debemos plantearnos si lo estamos ejerciendo con la eficacia debida. También hay que ser muy conscientes de que el avance de una comunidad política, sea una autonomía o un país, no sólo se debe a sus administraciones públicas, sino al conjunto de la sociedad. Miramos demasiado a la Junta de Andalucía y la culpamos de muchos fracasos que, en no pocos casos, se deben a una sociedad civil débil y agarrotada, incapaz de tomar las riendas de su propio destino. El 28-F hay que celebrarlo con más autocrítica que autocomplacencia. Aún queda mucho por hacer.