La fuerza de un circuito de leyenda

El Circuito de Jerez fue escenario ayer, una vez más, de la gran fiesta del motociclismo mundial. Treinta años después de su puesta en marcha, el trazado jerezano sigue siendo el preferido por miles de aficionados a las dos ruedas procedentes de todo el mundo, que saben valorar tanto las instalaciones deportivas como todo el atractivo que las rodea. El Gran Premio de 2018 se ha cerrado con un incremento del 11% de asistentes al circuito y durante el fin de semana se han registrado hasta 332.000 desplazamientos en la zona. Son cifras que, en relación con las de los últimos años, hablan de una recuperación paulatina de público y de visitantes, dejando ya atrás los peores años de la crisis. Este año se ha notado bastante el puente de casi una semana en la Comunidad de Madrid, lo que ha adelantado la llegada de aficionados a miércoles y jueves, algo que no sucedía desde hacía mucho tiempo. Todo ese aluvión de visitantes ha encontrado en Jerez y otras ciudades del entorno una oferta de ocio cada vez más preparada para atender estos grandes eventos. Y la ausencia de incidentes graves, a pesar de las numerosas concentraciones de personas, es la mejor noticia de estos días de Gran Premio en Jerez. Hay que destacar la buena sintonía que existe entre las diferentes administraciones públicas a la hora de coordinar los planes de tráfico y seguridad en torno al circuito y en las diferentes poblaciones. Esa labor coordinada en juntas locales de seguridad y puestos de mando conjunto es un ejemplo a seguir que habría de trasladarse a la vida diaria en la gestión pública en todos sus órdenes. No cabe duda de que cuando hablamos de Gran Premio estamos ante el principal escaparate del nombre de la ciudad, que este año ha unido uno de leyenda, el del mítico piloto Ángel Nieto, y hay que cuidarlo al máximo. Pero no sólo es un evento de Jerez, también lo es de toda Andalucía. Es por ello que tanto el Ayuntamiento, propietario del circuito, como la Junta de Andalucía y Dorna han de cerrar cuanto antes un nuevo acuerdo para garantizar los próximos años la celebración del Mundial de Moto GP. Esa firma daría la tranquilidad necesaria y evitaría debates absurdos, interesados e innecesarios cuando no existe hoy competencia que esté al mismo nivel que el Circuito de Jerez. Esta prueba del Mundial supone, nunca mejor dicho, el motor que mueve una instalación que -no hay que olvidar- funciona durante todo el año al máximo nivel de ocupación, generando riqueza y empleo. Dotarla de nuevas pruebas internacionales y aprovechar sus sinergias con proyectos como el Centro Tecnológico del Motor es invertir en el futuro de todos.