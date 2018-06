Las peticiones de Sánchez a Sánchez

El equipo de gobierno municipal de Mamen Sánchez ha recibido con satisfacción el cambio de Gobierno en Madrid y los nombramientos de los ministros de Pedro Sánchez, con algunos de los cuales la alcaldesa compartió escaño en sus quince años de diputada en el Congreso. Confían los socialistas jerezanos en que a partir de ahora habrá una mayor sintonía entre ambas administraciones públicas. La lista de peticiones que el Ayuntamiento pondrá encima de la mesa en las próximas semanas al Ejecutivo central está encabezada por una que se considera de la máxima urgencia: el desbloqueo del presupuesto municipal de este año, que fue aprobado en pleno el pasado mes de abril pero que no se puede ejecutar debido a una serie de observaciones que realizó el Ministerio de Hacienda, que tutela las cuentas municipales desde hace años y de hecho ha llegado a congelar los ingresos estatales que recibe el Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que hace apenas un mes la alcaldesa se reunió con la ahora ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando era consejera del mismo ramo en la Junta de Andalucía, por lo que la interlocución entre ambas es máxima y la nueva ministra conoce perfectamente los problemas económicos que tiene el Consistorio jerezano. Es de esperar que el desbloqueo se produzca en los próximos días, ya que en las últimas semanas, con el anterior Gobierno del PP en Madrid, se había avanzado bastante. Esa luz verde al presupuesto municipal permitirá poner en marcha las inversiones previstas y realizar diferentes pagos que esperan muchas empresas, como las concesionarias de servicios públicos. En esa lista de peticiones aparecen otros asuntos que llevan pendientes muchos años, como el futuro del Depósito de Sementales, propiedad del Ministerio de Defensa y que ahora ha vuelto a salir a la palestra después de que la alcaldesa haya expresado su intención de que pueda acoger ocasionalmente a inmigrantes que llegan a la península. El gobierno de Mamen Sánchez considera que la propiedad de las instalaciones debe revertir al Ayuntamiento pero desde el Ministerio sólo se contempla hacerlo a través de una venta. En esta nueva etapa de la negociación será la ministra Margarita Robles quien deberá tomar una decisión. A José Luis Ábalos, ministro de Fomento, le llegará, si no le ha llegado ya, la petición de que no se prorrogue el peaje de la autopista AP-4, reclamación de la que el Ayuntamiento de Jerez ha sido uno de los más firmes defensores. Es de esperar que entre ambas administraciones exista en esta nueva etapa una lealtad que ayude a solucionar muchos problemas de los ciudadanos, a los que el color político de quien gobierna nunca debe castigarles.