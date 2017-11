No son presos políticos, sino simples presos

El relato independentista catalán sufrió ayer un duro varapalo con la negativa de Amnistía Internacional (AI) de considerar como "presos de conciencia" a los dirigentes del procés que actualmente están en prisión. Evidentemente, no hacía falta que viniese esta ONG a confirmar una circunstancia que conocíamos de sobra. Por muchas presiones a la que pueda ser sometida -algo que ocurre en todos los países-, la Justicia española es independiente y no toma sus decisiones por la conveniencia política, sino aplicando el ordenamiento jurídico vigente, que en nuestro país impide la persecución y encarcelación de cualquiera por sus ideas políticas o religiosas (en estos momentos es necesario recalcar esta perogrullada). Sin embargo, nunca está de más que un organismo del prestigio y reconocimiento internacional como Amnistía Internacional se niegue usar el término "preso de conciencia" (la expresión "presos políticos" está desterrada de su terminología por ambigua y manipulable) con los nacionalistas, porque supone una desautorización implícita a uno de los pilares con los que los independentistas están construyendo su estrategia una vez que ha fracasado estrepitosamente la Declaración Unilateral de Independencia.

En un comunicado, Amnistía Internacional afirmó que ni los Jordis ni los miembros del Govern pueden considerarse presos de conciencia, "porque su caso no se ciñe a la definición". Eso sí, la batalla no está todavía ganada del todo por la democracia española y AI, que en su día llegó a calificar de "excesivos" y "desproporcionados" los cargos y la prisión preventiva, se reserva la carta de cambiar de opinión según cómo evolucione el proceso judicial. España no sólo tiene que explicar la realidad y los hechos tal como son, sino que tiene que luchar contra los perjuicios sobre nuestro país que siguen anidando en no pocos estados de nuestro entorno europeo. Consciente de esto, los independentistas catalanes -cuya deslealtad hacia el conjunto de la sociedad española es cada vez mayor- no tendrán ningún tipo de empacho en estimular y alimentar todo tipo de falsos lugares comunes sobre la cultura autoritaria del Estado español con el fin de descalificar la acción de la Justicia y buscar unos apoyos internacionales que, hasta ahora, les han sido negados. Por eso, España tendrá que estar especialmente vigilante para contrarrestar todas estas campañas de descrédito que se están realizando contra nuestra democracia. Como dice el viejo refrán, "la mujer del César no sólo tiene que ser honrada, sino parecerlo".