Absuelto de un intento de robo por el que le pedían tres años de prisión

El Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz ha absuelto a un vecino de Puerto Real acusado de un delito de robo con intimidación por el que la Fiscalía solicitaba tres años de prisión.

La sentencia, que no es firme, da por probado que el 24 de abril de 2013, sobre las diez de la noche, dos amigos se encontraban en el interior de un vehículo estacionado en las inmediaciones de la barriada Bazán de San Fernando cuando " unos sujetos de identidad no acreditada", con el propósito de obtener beneficio ilícito, los abordaron esgrimiendo un objeto y exigiéndoles que les entregaran todo lo que llevaran bajo amenaza de muerte. Los atacantes emprendieron la huida sin que llegaran a apoderarse de nada. No ha quedado acreditado pues que el acusado tomara parte en este intento de robo.

De una parte, el único denunciante que compareció en la vista oral realizó "una rectificación esencial" para la causa. El principal testigo de cargo no identificó al procesado como autor de los hechos. La supuesta víctima dijo que "pudo confundirse" en el reconocimiento fotográfico practicado en sede policial. Además, no ratificó su querella e incluso llegó a solicitar, "de forma llamativa", el archivo de las actuaciones en fase de instrucción. De otra parte, la segunda víctima del intento de robo no acudió a juicio tras ser reiteradamente citada bajo los apercibimientos oportunos.